El eterno conflicto entre ciclistas y peatones en el Paseo Marítimo

Es ya un clásico. El eterno conflicto entre viandantes y ciclistas a lo largo del Paseo Marítimo de la capital almeriense es palpable. Y, además, no es muy difícil ser testigo del ‘pique’. El problema está en que muchos no conocen cuál es el reglamento dentro de mal llamado carril bici, pues, en realidad, no lo es.

De hecho, la prioridad dentro de las líneas marcadas entre la playa de San Miguel y el inicio del carri bici de El Palmeral (este sí) es de los peatones. La bicicleta debe respetar en todo momento la circulación del viandante. De hecho, tal y como explicaron en su momento desde Alpedal, esta vía “nunca fue concebida como carril bici por los responsables de su diseño”.

Pero igual que esto no es un carril bici, sí que es el único lugar por el que pueden/debe circular los ciclistas. Es más, las bicicletas que circulen fuera de la zona establecida entre las líneas continuas pueden ser sancionadas por las autoridades. Aunque esto no es nuevo, ya que con anterioridad a esta vía, ya se multaba por el uso inadecuado de las bicicletas en la zona. Por lo tanto, la única diferencia existente entre antes, cuando no había un espacio delimitado para los ciclistas, y ahora, es que se ha creó lo que se llama ‘zona de circulación de bicicletas’, aunque estas no tengan en ningún momento la prioridad.

El desconocimiento de esta norma hace que los rapapolvos entre unos y otros afloren. El ciclista que no posee el conocimiento entiende que el peatón se debe apartar, así que carece de voluntad de diálogo acertado en muchos casos.

Y el problema se hace aún más evidente cuando llega el fin de semana. El Paseo Marítimo se convierte en uno de los espacios más transitados de la capital. Deportistas, gente a la que le apetece dar un paseo saludable, familias, niños, abuelos y ciclistas. Todos juntos. Cientos de personas compartiendo espacio. Y es evidente que a más peatones y ciclistas, más conflictos.

A pesar de todo, durante este tramo existe, en la actualidad, señalización vertical en la que queda establecido que la prioridad es peatonal y que las bicicletas deben circular como máximo a diez kilómetros por hora. Pero es cierto que muchos se quejan de que la señalización no se encuentra al inicio de esta vía y de ahí que muchas veces pase inadvertida. Luego está quien no quiere atender o, simplemente, no se percata de este tipo de señales y se las salte a la torera.