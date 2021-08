5 consejos y trucos en finanzas personales

Cuando se trata de finanzas, pareciera que todo el mundo sabe perfectamente lo que está haciendo, pero resulta que la mayoría de las veces la dificultad es que no se dominan ni siquiera las recomendaciones básicas para poder tener estabilidad económica por un período de tiempo prolongado y que tienda a lo indefinido. Es por ello por lo que, a continuación, se presentan 5 trucos para poder mejorar en las finanzas.

1. Gastar menos de lo que se gana

Todos saben que se debe gastar menos de lo que gana, pero es mucho más difícil hacerlo que decirlo. Y a pesar de que parece obvio, muy a menudo la mayoría de los asalariados que trabajan a tiempo completo viven de mes a mes. Es por esto por lo que se deben analizar todos los gastos de forma organizada. Una alternativa para hacerlo es a través de aplicaciones que permiten visualizar y organizar de manera eficiente y sencilla los tipos de egresos por categorías. Hoy en día hay muchas aplicaciones de uso gratuito que pueden ayudar a tener una visión general y más amplia de los gastos. Con el apoyo de estas aplicaciones y las plataformas de comparación de productos financieros como Moneezy, se pueden obtener beneficios económicos maravillosos.

2. Aprender a presupuestar

Planificar un presupuesto no es difícil y no significa que se deben dejar de hacer las cosas que más dan ilusión. Un método popular y eficaz de presupuestación es la regla 50/30/20, donde el 50% de los ingresos se destina a necesidades (facturas, comida, renta, etc.), el 20% se destina a ahorros y el 30% restante se puede usar en lo que se quiera. Esta es una manera fácil y divertida de dividir el salario, pero es posible que se deba ajustar para que se adapte mejor al estilo de vida de cada uno.

3. Desglosar los ingresos y egresos

Este es un pequeño truco extraño que puede cambiar la visión de las finanzas y ayudar a presupuestar mejor. Todo se reduce a dividir los ingresos y gastos en valores diarios, así:

Si se ganan 3.500€ por mes = 116€ / día.

Si se pagan 800€ al mes por el alquiler = 27€ / día.

Si se pagan 200€ por mes por el seguro del coche =7€ / día.

Si todo lo demás (comida, teléfono, gas, etc.) cuesta 1.000€ al mes = 33€/ día.

Esto significa que le quedan 49€ para otros gastos.

Luego, se podrían empezar a generar preguntas como: ¿Quieres ahorrar 1.000€ para unas pequeñas vacaciones? Pues entonces se tendrá que ahorrar durante unos 20 días. Eso significa 20 días sin gastar un céntimo.

4. Págate a ti mismo primero

Este consejo sobre finanzas personales, supuestamente acuñado por George S. Clason, autor de El hombre más rico de Babilonia, es otro consejo común que puede tener un gran impacto en las finanzas. Cuando uno se paga a sí mismo primero, está invirtiendo en su futuro financiero.

- ¿Por qué no recompensarse con una suma de dinero a principios de mes en forma de ahorro? Es mucho más fácil, ¿no? - Bueno, la razón por la que esto funciona tan bien es porque una vez que el dinero va a la cuenta de ahorros, es mucho menos probable gastarlo. En cambio, si se espera hasta fin de mes para depositar en la cuenta de ahorros, es posible que no se tenga dinero suficiente.

PD: La mejor manera de pagarte a ti mismo primero es hacerlo automáticamente. Configurar el depósito automático es vital para nunca más tener que pensar en ahorrar dinero, ya que es algo que simplemente sucederá.

5. Tener metas financieras

Si se desea lograr independencia financiera, primero se deben averiguar cuáles son las metas financieras. Un objetivo claro puede motivar y ayudar a desarrollar un plan para llegar a las metas aún más rápido.

No se tienen que fijar metas que no sean realistas de alcanzar. Si esta es la primera vez que se piensa en objetivos financieros personales, lo mejor es comenzar con algo pequeño y seguir avanzando desde allí.Por ejemplo, el proponer algunos objetivos diferentes para cada una de las siguientes categorías:

- ¿Qué se quiere lograr en los próximos 3 meses?

- ¿Qué se quiere lograr el próximo año?

- ¿Qué se quiere lograr durante los próximos cinco años?

De esta manera, también se tendrán algunos objetivos a corto plazo que esperar, así como algunos objetivos a largo plazo en los que trabajar. Las metas a corto plazo pueden ser incluso pequeños pasos hacia metas más grandes. Algunos ejemplos de buenos objetivos financieros podrían ser:

ü Ahorrar 1.000 €

ü Comprar una casa

ü Empezar a invertir

Establecer metas a corto y largo plazo y analizarlas ayuda a realizar un seguimiento del presupuesto, por lo que se puede sacar mejor provecho de las finanzas y el porcentaje de ahorro e inversión. Escribirlos en algún lugar puede ayudara establecer un día de cada mes para realizar un seguimiento del progreso alcanzado.

Estos cinco trucos son recomendaciones básicas que han demostrado ser útiles incluso para personas que manejan cantidades grandes de dinero o que son empresarios.