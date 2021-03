El delegado de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad porque Almería es la provincia andaluza "con más casos de covid" y, aunque el sistema sanitario ha funcionado "de forma excepcional" y los hospitales no ha "colapsado", es preciso bajar el número de casos positivos diarios para "curar a la ente que lo necesita" y se enfrenta a otro tipo de problemas de salud.

Según explica el delegado de Salud, el incremento de contagios en localidades como Adra, que fue cerrada perimetralmente la pasada semana, o Dalías, que ya supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes debido a "determinadas reuniones" que han sido "multitudinarias" o asistencias a "velatorios".

"Lo único que nos queda es responsabilidad de la gente", ha dicho el delegado tras asegurar que por parte de las administraciones se están adoptando todas las medidas preventivas necesarias. "Si no podemos ir a un velatorio, pues no podemos ir, les llamamos por teléfono y les mandamos un mensaje, pero vamos a entender que si no ponemos de nuestra parte esto no se va a acabar", ha recalcado.

Dado que el "70 por ciento" de las PCR positivas se corresponden con una "variedad británica muy infectiva", el delegado se ha afanado en reclamar esa "responsabilidad" individual a los ciudadanos y así evitar "esas fiestas a las que nos gusta irnos después de la cena o de las 22,30 horas de la noche", cuando algunos grupos acaban en "casas a terminar de tomar las copas con los amigos porque las autoridades sanitarias no nos dejan tomarlas" en los establecimientos hosteleros.

Juan de la Cruz Belmonte "Yo mismo acudo a lugares de riesgo y no me he contagiado, por cumplir las normas"

El titular territorial de Salud ha vaticinado un "final mucho más largo" si no se mantienen las medidas de prevención basadas en el uso de la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos mientras llega la vacunación. "Cuando llego a mi casa me junto con mi familia y no suelo salir porque quiero respetar las medidas, tengo que dar ejemplo", ha dicho el delegado tras recordar que él mismo acude a espacios de riesgo y no ha llegado a infectarse por usar las medidas de prevención.

Con vacunas será un verano diferente al de 2020

Juan de la Cruz Belmonte también ha señalado que "si nos llegan las vacunas y nos portamos bien, el verano va a ser muy distinto, aunque no lleguemos a vacunar a todo el mundo", ha manifestado en declaraciones a los medios en El Ejido. Además reconoce que le "da rabia" no poder "presumir de unas cifras de contagio" con las que Almería pudo tener durante la primera o segunda ola, cuando estuvieron por debajo de la media.

Así, ha recordado que una bajada de positivos y una disminución de la presión asistencial va a repercutir en mejorar el proceso de vacunación ahora que se podrá administrar AstraZeneca a menores de 65 años. "AstraZeneca se va a poner inmediatamente", ha afirmado Belmonte, quien ha indicado además que ya se recibe "más cantidad de Pfizer y de Moderna". "Ahora mismo estamos en una fase de meseta, vamos a aprovechar la meseta para vacunar a todo el mundo que podamos", ha añadido el delegado, quien ya vislumbra una "cuarta ola" pero que espera que sea "mucho más suave".