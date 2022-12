¿Por qué crees que necesitarías contratar una agencia de marketing para ecommerce? Hay muchos motivos. El principal sería este: si no estás en internet, hoy en día significa que tu comercio no existe, así que, si no dispones de una tienda online bien posicionada y que tus clientes potenciales puedan encontrar, el éxito se alejará de tus manos. ¿Conoces los factores? Expliquemos a continuación en qué consiste esto que decimos.

Descubre por qué contratar una agencia de marketing para ecommerce

Pongamos como ejemplo la agencia Marketing Paradise, agencia ecommerce especializada en posicionar tiendas digitales para que aparezcan cuanto antes en las búsquedas en Google.

¿Qué haría esta empresa por aquel negocio que contratara sus servicios? Basa su trabajo en diversas líneas. En primer lugar, implementaría una estrategia para crear un plan integral de acción.

Luego, la agencia Marketing Paradise, atendiendo al plan propuesto, seguirá las líneas maestras decididas, como el posicionamiento SEO, la creación de publicidad online, la aplicación de contenidos y el empleo a fondo en email marketing y social media.

Dicho lo cual, ¿te parece si desgranamos punto por punto el trabajo de la citada agencia? Veamos.

Estrategia digital

Una estrategia digital específica implica la realización de diversos trabajos. En primer lugar, hay que optar por una auditoria de los canales virtuales para saber si realmente son eficientes y para detectar posibles fallas que se puedan solucionar.

En esta fase también se realizan las analíticas digitales diversas y, con dicha información, se establece la labor de consultoría estratégica para instaurar un plan integral y útil para el ecommerce en cuestión.

Posicionamiento SEO

El posicionamiento SEO, también llamado posicionamiento web o posicionamiento natural, implica la elaboración de estrategias que permitan que la tienda online alcance los primeros puestos en las búsquedas en Google para que los clientes potenciales las encuentren cuanto antes gracias al uso de palabras clave relacionadas con la labor, servicio o producto del comercio electrónico.

Para alcanzar un buen posicionamiento SEO se ha de trabajar en la auditoría para descubrir las palabras clave que interesen. A partir de ahí, se realizan las labores indicadas a través de descripciones, uso de imágenes de calidad, mejora de la velocidad de carga del ecommerce y cuidando mucho el SEO local en caso de que la tienda tuviera espacio físico en una localidad concreta.

Publicidad online

La publicidad online sigue siendo un elemento primordial para dar a conocer cualquier negocio. Por eso, una buena agencia de marketing para ecommerce se encarga en primer lugar de diseñar una estrategia de campañas activas, las cuales auditará de forma periódica para entender que están funcionando según la planificación.

Toda campaña de publicidad online, no obstante, puede ser optimizada para ir mejorando su productividad mientras está publicada. Así pues, y siguiendo una línea creativa específica, se irá trabajando sobre lo ya hecho para que el resultado sea el mejor posible.

Creación de contenidos

Otro aspecto clave a tener en cuenta para llevar a un ecommerce a su mayor éxito es la creación de contenidos de calidad. Por eso, una agencia de marketing especializada en tiendas online comienza su trabajo auditando el material escrito en el site para, tras un análisis pormenorizado, lograr una optimización SEO elevada que permita generar las claves para que mejore su ranking en las búsquedas de Google, que suponen más de 90% de las búsquedas mundiales de los usuarios.

En este sentido, las agencias trabajan en la cuidada redacción de contenidos de calidad que aporten valor añadido a los clientes potenciales. Después, diseñan planes editoriales y de comunicación con diseños adecuados a la marca para lograr una eficiencia top.

Social media

Las redes socialesse han convertido en parte básica de nuestra vida, y también de internet. Por eso se deben aprovechar para potenciar el marketing de cualquier ecommerce que se precie.

Una agencia de marketing especializada en comercio electrónico como Marketing Paradise hará una auditoría de los perfiles sociales del negocio para poder establecer un diseño estratégico completo, definiendo su línea visual.

Una vez hay un plan trazado, se ha de trabajar con un experto en social media, o sea, un community manager experimentado que, a su vez, se complemente con campañas de marketing social y de influencia para llegar al público objetico.

Email marketing

Y no nos olvidamos del clásico email marketing. Toda tienda online tendrá su propia base de datos con clientes que ya han pasado por su plataforma. Así pues, tras una auditoría adecuada, se definirán los flujos y se establecerá una estrategia automatizada diseñando creaciones y mensajes que lleguen al usuario y que mejoren la tasa de apertura de correos electrónicos. Luego, se hará una analítica pormenorizada para medir el éxito y la penetración.

Ya sabes por qué contratar una agencia de marketing para ecommerce. Marketing Paradise tiene los conocimientos y la experiencia que necesitas. ¡No esperas más y sube al siguiente nivel en tu escalera hacia el éxito!