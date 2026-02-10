“Que vengan con contrato, no en patera, hay muchas muertes en el mar”, pide el senegalés Adama Faye

En la avenida del Mediterráneo, entre bordillos recién colocados y zanjas abiertas para el saneamiento, Adama Faye observa a su cuadrilla y habla sin rodeos del mar. No como una metáfora, sino como una experiencia propia que todavía le pesa. “Se podría mejorar para que la gente venga en condiciones legales y no se muera en el mar”, dice mientras señala el frente de obra.

Faye dirige una pequeña empresa de organización de obra civil que trabaja en varios puntos del soterramiento del AVE. Mantiene a una veintena de trabajadores entre la capital y otros tajos, pero cuando habla del futuro del sector no menciona solo la falta de mano de obra, sino también el modo en que muchos llegan hasta España.

Su historia empieza hace dos décadas, cuando salió de Senegal en una patera junto a varios amigos. El viaje duró más de veinte días. Durante casi la mitad del trayecto, la embarcación quedó parada en el mar, sin avanzar, esperando a que cambiara el tiempo y el motor volviera a responder.

Algunos de los trabajadores de Adama Faye en Almería. / Javier Alonso

Recuerda ese episodio como el momento en el que el viaje deja de ser una aventura y se convierte en supervivencia. “Es un riesgo y muy duro”, explica. Años después, cuando ve imágenes de embarcaciones que no llegan a tierra, reconoce que le afecta de forma directa.

“Luego ves a la gente que llega y la que muere, y eso duele”, comenta. Su reflexión no se queda en lo emocional. Cree que existen soluciones prácticas si los países de origen y destino coordinan la llegada de trabajadores con contratos antes del viaje.

Contratos en origen como alternativa

Faye, que dirige ADF Obra Civil SL, insiste en una idea concreta: facilitar la contratación en origen para sectores que necesitan mano de obra. “Si dan una facilidad para traer trabajadores con contrato, mucha gente no vendría en patera”, sostiene. En su opinión, hay actividades con necesidad real de personal.

Cita la construcción, pero también los invernaderos y otros sectores donde la demanda de trabajadores es constante. Según explica, el problema no es solo el empleo, sino la forma en que muchos intentan llegar a él.

Adama Faye en las obras del AVE de Almería. / Javier Alonso

“Hay muchos sitios que necesitan gente, pero hay otra forma de hacerlo para que no vengan así”, afirma. Para él, los contratos en origen evitarían riesgos y permitirían a las empresas planificar plantillas con mayor estabilidad.

Mientras habla, la obra sigue su ritmo. Parte de su cuadrilla coloca losas y bordillos en la avenida, mientras otros trabajadores se reparten por distintos frentes del trazado urbano del soterramiento. La empresa se encarga de la fase de organización: saneamiento, arquetas, aceras y servicios.

Esa actividad es la que le permite mantener empleo estable. “Si nos dan trabajo, podemos meter más gente”, explica. El crecimiento de su empresa ha seguido ese esquema: empezar solo, sumar dos trabajadores, después diez, y así hasta la plantilla actual.

De la patera a la obra

Cuando llegó a Almería, no tenía papeles ni contactos. Trabajó primero en invernaderos, luego en almacenes y finalmente en la construcción, donde se especializó en fontanería. Con los años, acumuló experiencia y decidió hacerse autónomo.

El salto a empresa llegó cuando empezaron a pedirle cuadrillas completas para obras. A partir de ahí, su negocio fue creciendo poco a poco, ligado siempre al volumen de encargos. Hoy dirige una firma de obra civil que participa en proyectos vinculados al AVE.

Pese a esa evolución, insiste en el recuerdo del mar como advertencia. Cree que su experiencia demuestra que el trabajo existe, pero que el camino hasta él no debería pasar por travesías peligrosas.

Su mensaje final es práctico, no ideológico. Reclama acuerdos para traer trabajadores con contrato desde sus países, evitar las pateras y cubrir la demanda de sectores que necesitan mano de obra. Mientras tanto, sigue en la obra, entre losas y zanjas, al frente de una empresa que crece al ritmo de cada nuevo encargo.