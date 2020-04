La mano de obra barata no le interesa a ningún organismo público, local, provincial o nacional, jamás se han preocupado por la salud y la salubridad de estos poblados. No existe en absoluto ninguna voluntad política de remediar la grave situación. Estas personas viven hacinadas subsistiendo sin agua corriente ni potable, recogiendo el agua en bidones de las balsas de invernaderos o restos de agua, muchas veces contaminada, e insalubre y no apta para el consumo humano. También carecen de saneamiento público y de recogida de basuras.

La agricultura industrial en esta zona, sólo necesita las manos inmigrantes para recoger la cosecha, el resto, la salud, el bienestar o su calidad de vida como seres humanos les trae sin cuidado. La mayoría de veces estos inmigrantes molestan en el pueblo, en las calles y negocios, formando así una red social invisible que a nadie incumbe. A fin de cuentas, puro racismo. No se puede construir la riqueza provincial sobre esta situación de semi esclavitud y depredación medioambiental, lo pagaremos muy caro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado una serie de medidas preventivas para evitar el contagio del virus, siendo la principal recomendación, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Esta medida es imposible llevarla a cabo en los asentamientos. No existe agua corriente ni potable, y el posible contagio es eminente.

La Plataforma Acuíferos Vivos compuesta por 21 Asociaciones ecologistas, han preparado un escrito al MINISTERIO DE SANIDAD, para que tome medidas URGENTES en las pedanías donde existen asentamientos chabolistas en Almería, concretamente en Níjar. Roquetas, El Ejido, en el actual ESTADO DE ALARMA Y MEDIDAS CONTRA EL CONTAGIO DEL COVID19. Que nos encontramos

Y por consiguiente se requiere la instalación urgente de grifos y fuentes para el abastecimiento de agua de uso humano, que debe primar sobre el uso del agua a nivel industrial. Evitando así contagios y muerte.

Así mismo, se interesan otras medidas complementarias encaminadas a aminorar este riesgo de contagio tales como:

La limpieza de las zonas en las que se encuentran los asentamientos.

Instalar contenedores o cubas en los asentamientos.

Instalación de aseos-baños en los campos de trabajo.

Crear módulos de vivienda dignos cerca de los pueblos.

Establecer líneas de transporte entre los campos y los pueblos.

Crear comedores en las empresas grandes.

Elaborar Protocolos de Emergencia contra incendios.