Algunos de ellos continúan trabajando y otros han tenido que finalizar sus servicios tras las nuevas medidas de confinamiento por coronavirus establecidas por decreto el pasado 31 de marzo por el Gobierno. Pero es probable que España y sus empresas hayan tomado nota de algo que otros países vienen haciendo desde hace años, el teletrabajo.

En esta ocasión trabajar desde casa ha sido impuesto (en todos los casos de manera responsable) para evitar el contagio del Covid-19. Lo han hecho los medios de comunicación, funcionarios, inmobiliarias, empresas de informática y un sinfín de profesiones que han tirado de operaciones remotas para seguir prestando sus servicios a la población intentando que sus productos se mermen lo menos posible.

Según una conferencia web organizada por la consultora tecnológica Encamina, en la que participaron Grupo Cosentino o Microsoft, el teletrabajo mejora la eficiencia del trabajador, ahorra tiempo y reduce costes a la empresa, y el retorno de beneficios está demostrado. Con este sistema, generalizando, se ahorran cuatro horas semanales de trabajo, se reduce hasta un 17 % el tiempo en tomar decisiones y se sustituyen 150 viajes de media semanales por reuniones en línea.

Pero, ¿cómo han llevado los trabajadores almerienses esta medida? Hay quienes como en el caso de la firma Ingenia Solar Energy, se adelantaron al confinamiento como medida de responsabilidad: “Una semana antes de comenzase el confinamiento por pandemia ya Ingenia comenzó a enviar a teletrabajar a aquellos empleados con niños pequeños. Ingenia tiene su base en Almería pero pertenece al grupo GranSolar, con sede principal en Madrid, por lo que las medidas que se han ido adoptando en Madrid se han replicado en nuestras oficinas de Almería de forma idéntica”, explica Miguel Ángel Sánchez Martínez, responsable del área de Ingeniería de Autoconsumo.

Hay profesionales, como es el caso de los que realizan su trabajo en inmobiliarias, en las que el cara a cara es más que obligado, pero aún así, el encierro también forma parte de sus vidas durante esto días: “Esta decisión la hemos tomado sobre todo por responsabilidad, y atendiendo a la salud de nuestros asesores y de nuestros clientes, ya que, por nuestra profesión, estamos expuestos a un contacto continuo con otras personas”, explica Ismael Fernández, gerente de Meraki Inmobiliaria.

Aunque, como es evidente, hay algo en lo que la mayoría coincide, es probable que el trabajo desde la oficina procure tener ciertos recursos más a mano: “Las funciones las sigo desarrollando igual que estando en la oficina ya que estoy bastante habituado a trabajar de manera remota por las características de la empresa en la que trabajo”, sostiene Miguel Ángel Sánchez (Ingenia), quien resalta que existe unas criaturas que por su edad y necesidades alargan las jornadas de trabajo: “La única salvedad es que es difícil mantener el mismo ritmo que una oficina por el simple hecho de atender a tus hijos, por ejemplo, lo cual acaba derivando en jornadas de trabajo más extensas de las que harías en el horario establecido para una oficina”. En los mismos términos se manifiesta José Luis Avellán, socio de Avansis Comunicaciones: “En mi caso, lo más complicado es lidiar con el peque de 2 años, no acepta eso de que esté encerrado en una habitación a pocos metros de él y los espectáculos que lía tras la puerta me dan muchos remordimientos, pero bueno, ya se está acostumbrando, cuando toca ‘encierro’ me dice ‘papá.. botones’ y asiente con la cabeza”, aunque las herramientas básicas para desarrollar su trabajo las sigue teniendo en su domicilio. Pero todo esto trae consigo un aprendizaje tal y como manifiesta Avellán: “Si tuviera que elegir, optaría por una solución mixta, teletrabajo habitual durante algunos días para resolver incidencias o cosas rutinarias, y otros días en mi puesto habitual cuando necesite más concentración y continuidad en la misma tarea, por ejemplo la de programación”.

¿Tienen los domicilios todo lo necesario para realizar el trabajo? “Sin duda que es más complicado trabajar desde casa. Aunque tenemos nuestro material de trabajo en casa y acceso a todas las plataformas con las que trabajamos, no tenemos lo más importante: a nuestros clientes. Debido a esta situación el flujo de clientes ha descendido notablemente y nuestra actividad se ha visto bastante afectada, pues al final el sector inmobiliario es muy volátil y cualquier situación como la actual hace que cambien todas las previsiones actuales y de futuro inmediato”, explica el gerente de Meraki Inmobiliaria, y es que es evidente que un buen puñado de profesiones han encontrado en esta crisis un retroceso para el que el futuro depara aún más trabajo con el fin de recuperar lo perdido.

Aún así, aunque la respuesta es más que evidente, el hecho de que el Gobierno haya debido tomar las medidas de confinamiento debe ser valorada por las empresas: “Al final lo más importante en esta situación es velar por la salud y el bienestar de las personas y es lo más adecuado. Incluso hecho de menos que no se hayan tomado medidas más restrictivas y decisiones antes, puesto que creo que hemos ido tarde con todas las medidas de confinamiento y que ahora las empresas y autónomos nos vamos a ver afectados durante más tiempo por no haber sido más eficaces desde un principio”, subraya Ismael Fernández (Meraki Inmobiliaria).

“Entiendo las mediadas como adecuadas y necesarias. La libertad de uno acaba donde empieza la del otro y seríamos poco respetuosos si no acatáramos las medidas que nos dictan porque jugaríamos con la salud de los demás. En mi empresa se ha sido muy tajante y muy responsable desde incluso antes de que otras comenzar a seguir las indicaciones fijadas por el gobierno”, describe Miguel Ángel Sánchez (Ingenia Solar Energy). Y en el mismo sentido se explica José Luis Avellán (Avansis Comunicaciones): “Si queremos parar esto cuanto antes, hay que ir al extremo de cerrar empresas con lineas de producción que no sean de primera necesidad, así como trasladar funciones de logística también a casa”.

Las consecuencias para la totalidad de los ciudadanos son las mismas y el encierro no es total. Es necesario proveerse de productos básicos y entre email o conferencia hay que buscar hueco: “Salimos una vez a la semana para hacer la compra, siempre sale la misma persona para no estar expuestos todos, tenemos los contenedores de basura justo al lado de la puerta de casa y no tenemos que desplazarnos mucho y sacamos a nuestro perro 3 veces al día lo justo para que haga sus necesidades. No hacemos ninguna salida más salvo que sea de extrema necesidad”, explica Ismael Fernández. “Las gestiones las repartimos entre mi mujer y yo, y tampoco nos supone un extra porque también tratamos de aprovechar los días con buena temperatura para comer y hacer el mayor número de actividades en el pequeño patio que tenemos preparado en casa. Las compras las vamos realizando a medida que vamos necesitando comida, aunque ya hicimos varias compras antes del confinamiento para estar bien preparados”, añade Miguel Ángel Sánchez. ”Mi plan es alejarme cuanto menos de mi casa y comprar en tiendas cercanas. También procurar hacer la compra máximo una vez por semana llevando anotada una lista previa de artículos, la basura cada dos días aproximadamente, no hay más remedio. Hace dos meses pasé una gripe, se la pegué al peque y lo pasamos bastante mal, sobre todo él, así que no me apetece revivir una “experiencia aumentada”, toda precaución es poca, no me la juego”, comenta José Luis Avellán.