Sanitarios de Torrecárdenas: “Estamos trabajando más desprotegidos que nunca”

Los hospitales están escasos de material en el peor momento posible. Y es algo que choca radicalmente contra aquellos mensajes lanzados por las administraciones asegurando que la atención médica se presta en condiciones óptimas. Pero no es así, se ha llegado hasta el punto de que el Hospital de Torrecárdenas ha hecho un llamamiento al Colegio de Dentistas de Almería “por una imperiosa necesidad de material, sobre todo de mascarillas y solicitan que aquellos que puedan disponer de material lo comunique para que se produzca una recogida”.

La Junta asegura que la decisión de requisar 150.000 mascarillas a una empresa proveedora aboca a la comunidad a un grave riesgo

Diario de Almería ha podido conversar con varios profesionales del personal sanitario de Torrecárdenas, que prefieren mantenerse en el anonimato, pero expresan la cruda realidad en la que les toca trabajar durante esta crisis: “Nunca antes habíamos conocido las condiciones en las que estamos trabajando durante la crisis del coronavirus. Anteriormente, jamás se había escatimado en medios. Pero ahora estamos trabajando más desprotegidos que nunca, con el riesgo que esto supone para nosotros y para los pacientes. Siempre hemos trabajado desde el cuidado y la prevención. Las indicaciones para todas las personas es que se protejan en la calle, que existe todo tipo de prevención (no salir acompañado, distancia de un metro de seguridad...) y sin embargo a nosotros, por órdenes de superiores, nos dicen que no tenemos que ponernos mascarillas aunque el paciente tenga fiebre o tosa”. Y es que, las pocas mascarillas con las que cuentan están reservadas para los casos de Intensivos o para el primer impacto de quienes atienden en urgencias.

Los sanitarios a los que ha tenido acceso este medio explican que no se pueden poner mascarillas cuando realizan técnicas que pueden suponer un riesgo, algunas de ellas a menos de medio metro del paciente, tales como coger vías, aspirar secreciones, poner sondas, poner aerosoles , cambiarles la cama , limpiarles un vómito, una diarrea o dar de comer.

“Los sanitarios somos vehículo de transmisión. En realidad, en estos momentos todos somos vehículos de transmisión: familiares (por eso se restringen las visitas), celadores, médicos, auxiliares, limpiadoras, todos deberíamos llevar mascarillas de forma obligatoria, ahora más que nunca. En cambio, ahora están bajo llave y restringidas; Y justo ahora, cuando el aislamiento y la prevención son el arma más potente que tenemos para parar esto, el uso de protección ya no parece tan importante. En Torrecárdenas eres afortunado si te dan una sola mascarilla para todo el día y además que te la tienes que guardar porque no sabes si al día siguiente te van a dar otra o no”, sentencian.

Protección en la calle

Francisco Durbán, médico de Urgencias del Hospital de Torrecárdenas (que no tiene nada que ver con el resto de las declaraciones de esta noticia), se muestra aterrado con algunos comportamientos de la población: “Estoy viendo a gente con mascarillas dentro de los coches y van solos, es horrible y hace que la población de riesgo o contagiada que sí las necesita no tenga acceso a ellas. La gente no debe salir a la calle y sale y se está abusando de mascarillas fuera los complejos sanitarios”. Aunque sí agredece que se haya reducido el número de personas que acuden a los hospitales para dejar paso a aquellos que sí lo requieren.