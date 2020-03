El Hospital de Torrecárdenas tiene aún 165 camas libres

El Hospital Universitario Torrecárdenas elaboró hace días un plan de contingencia ante la situación que vive la provincia de Almería tras la pandemia decretada por la presencia del Covid-19 para “garantizar la mejor asistencia sanitaria a todos los ciudadanos”, según ha explicado el director gerente, Manuel Vida. Igualmente ha recordado que el pasado 26 de febrero se constituyó la Comisión del Coronavirus Covid-19 compuesta por profesionales de Medicina Interna, Infecciosos, Medicina Intensiva, Urgencias, Neumología, Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo y Salud Laboral, Laboratorio, Microbiología, Farmacia, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Anestesia, Servicios Centrales y el equipo directivo.

“Más de una veintena de profesionales que trabajan constantemente para elaborar y mantener actualizado el Plan de Contingencia que afronte los distintos escenarios posibles, desde el inicial sin pacientes afectos, hasta el escenario extremo” ha indicado el director gerente. También, el pasado viernes 13 de marzo se constituyó a su vez el Gabinete de Crisis, formado por el director gerente, el director médico, el director de Enfermería, la directora económica, el director de la Plataforma Logística Sanitaria, y el subdirector médico, el doctor Humberto Kessel, que desde el inicio fue nombrado referente para el Coronavirus ante la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía”, ha señalado Manuel Vida. Este Gabinete, que preside el propio director gerente, es el que ordena las pautas a seguir en todos los aspectos del hospital, asesorado continuamente por la Comisión para el Coronavirus, que a su vez recoge las opiniones e impresiones del resto de profesionales del hospital.

Manuel Vida también ha asegurado que “estamos en continuo contacto con todos los centros sanitarios de Andalucía, así como con el resto de estructuras sanitarias de la provincia de Almería para ayudar y apoyar con recursos materiales allí donde más se necesiten”.

Reorganización de la actividad asistencial y quirúrgica

El Hospital Universitario Torrecárdenas dada la situación epidemiológica local ha reestructurado la asistencia sanitaria. En las consultas se intentan hacer todas las que son factibles por vía telefónica, tanto las primeras visitas como las revisiones y las de resultados. Si el facultativo no ve oportuna esta vía se ha indicado que se haga de forma presencial. “Esto ha mejorado la asistencia puesto que si no se les llama a los pacientes muchos de ellos faltan a su cita y quedan sin ser atendidos”. Manuel Vida también ha recordado que “las pacientes embarazadas deben seguir su régimen de visitas habitual, es muy importante que no falten a su consulta. Igualmente, las revisiones oncológicas sean de consultas, pruebas diagnósticas y/o tratamientos se mantienen”. Las pruebas diagnósticas programadas se ha dado instrucción de realizarlas todas cuando son para un primer diagnóstico de alguna posible enfermedad.

En cuanto a la actividad quirúrgica se han suspendido todas las cirugías no oncológicas que necesiten UCI, reservando su disponibilidad ante las posibles necesidades. También se ha disminuido la actividad de cirugía mayor y menor ambulatoria salvo la oncológica o las que se consideren no demorables y se mantienen totalmente operativas las consultas y cirugías de urgencias/partos/cesáreas, así como la actividad relacionada con trasplantes, transfusiones y seguimiento/tratamiento de patologías cuya complejidad requiera soporte hospitalario.

Del mismo modo, se ajustarán las agendas de consulta de preanestesia para aquellos pacientes en los que se mantiene la programación quirúrgica. Por ello, el director gerente ha pedido “disculpas a los pacientes afectados por la reprogramación de su asistencia que se llevará a cabo en cuanto la situación nos lo permita, ya que se trata de una emergencia sanitaria en la que se requieren todos los esfuerzos y solidaridad de la ciudadanía”.

Circuitos diferenciados de aislamiento en Urgencias, Hospitalización, UCI, pruebas diagnósticas y Laboratorio.

En cuanto al área de Urgencias, Manuel Vida ha detallado que en el hospital de referencia de la provincia de Almería “se ha realizado un cambio radical en la disposición de todo el

Servicio de Urgencias para contar con cinco circuitos bien diferenciados, aislados y separados entre sí”. Un circuito específico para adultos con cuadros respiratorios y posible Covid-19. Otro circuito igual, pero para pacientes pediátricos. Otro para adultos con patologías no respiratorias. Otro para niños con dolencias no respiratorias. Y el quinto para Obstetricia y Ginecología.

Para esto se han sacado las urgencias de Pediatría, Obstetricia y Ginecología del área donde se encontraban habitualmente para desplazarlas por completo a un área con entrada independiente por la antigua Rehabilitación y Consultas de Pediatría que recientemente se han llevado al Hospital Materno-Infantil.

Estos circuitos cuentan con la dotación de espacios y recursos humanos, pruebas diagnósticas separadas e instrumental adecuados. “Lo que se ha buscado es separar aún más que estaba antes los niños y embarazadas del resto de adultos. Igualmente era muy importante separar pacientes con clínica respiratoria y potencial Covid-19 de pacientes con otras patologías. Igualmente, el personal es específico para cada circuito mejorando la seguridad del mismo. Esto ha llevado un enorme esfuerzo de todos y se ha logrado con la ayuda de todo el personal del área de Urgencias al que queremos agradecer su aportación en la reunión mantenida y por supuesto en la entrega infinita y constante en su dedicación”, ha asegurado Manuel Vida.

Área de Hospitalización

El director gerente ha explicado que en hospitalización “estamos en baja frecuentación por lo que a día de hoy disponemos de 165 camas libres en el Hospital Universitario Torrecárdenas, al margen de 150 camas que se podrían usar en el Materno-Infantil, incluso otras 30 camas las nuevas instalaciones de Salud Mental”.

Y que “organizativamente se ha aislado y asignado un área específica en la quinta planta para posibles pacientes afectados de Covid-19. Si se precisa, se irán ocupando

progresivamente las otras tres áreas de dicha planta, un total de 86 camas. De hecho, Cardiología se ha trasladado de la 5ªB, donde estaba desde hace décadas, a la tercera planta”. Y ha recordado que existe una restricción temporal de visitas a un solo acompañante. “Esto es de crucial importancia, recomendado por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias”, ha detallado Manuel Vida.

Laboratorio. Más pruebas y más personal

Respecto al laboratorio de diagnóstico, se está utilizando el nuevo laboratorio de alta seguridad biológica (P-3) ubicado en el edificio de laboratorios para la realización de las fases de manipulación de muestras biológicas destinadas a detectar molecularmente (PCR) el virus SARS-CoV-2. Manuel Vida ha indicado que “se han dedicado todos los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para ofrecer el servicio más óptimo de diagnóstico de Covid-19 a los hospitales del Servicio Andaluz de Salud en la provincia, como son Torrecárdenas y La Inmaculada, así como a los centros privados de la provincia. Gracias a la experiencia en biología molecular de nuestro laboratorio, se han conseguido poner a punto dos sistemas de extracción de ARN diferentes para poder dar respuesta adecuada a las necesidades de estos centros”. Además, se cuenta con doble equipamiento tecnológico para aumentar el rendimiento de las técnicas analíticas y acortar de forma muy significativa los tiempos de respuesta. Para ello se han contratado a diez técnicos de laboratorio y reforzado la supervisión facultativa mediante guardias localizadas de veinticuatro horas específicas de microbiología. Esta respuesta del laboratorio está garantizada durante todos los días de la semana, incluyendo fines de semana y festivos.

El laboratorio comenzó a realizar la PCR el día 13 de marzo, con una actividad de 5-10 test/día, y en la actualidad ya superan los 100 test emitidos en un solo día. “En unos pocos días se ha conseguido aumentar la productividad por diez y se están emitiendo informes de resultados de forma continuada cada cinco horas para agilizar la toma de decisiones sobre los pacientes que puedan estar afectados”. Además, si la situación

epidemiológica lo requiriese en nuestra provincia, se ha habilitado como medida de contingencia una sala específica contigua al laboratorio P-3 para ampliar la recepción y pretratamiento de muestras que permite separar los circuitos de trabajo con respecto al resto de muestras del laboratorio y aumentar la productividad de la PCR hasta 450 resultados de diagnóstico Covid-19 en veinticuatro horas.

Unidad de Medicina Intensiva

El director gerente también ha enumerado los recursos con los que cuenta el área de Medicina Intensiva. “Contamos con una planificación de ocupación de esta unidad de forma que los pacientes estén completamente aislados del resto de pacientes. Se cuenta con habitaciones con presión negativa, habitaciones individuales cerradas y aisladas y en caso de haber un número de ingresos excesivo se pasarán el resto de los pacientes al área de Reanimación, que se convertirá en área de Medicina Intensiva, para lo que se necesitaría reducir la actividad quirúrgica.

Importante refuerzo de la dotación de Recursos Humanos

Manuel Vida ha señalado que además “se ha reforzado el número de recursos humanos para trabajar en el hospital con casi ochenta nuevos profesionales para cubrir las necesidades extraordinarias del Laboratorio, Urgencias, UCI, Hospitalización, Lavandería, Servicios Generales, Administración, limpieza… Para cubrir todas las áreas”.El director gerente ha querido “agradecer en nombre de todos el trabajo de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios por su estrecha colaboración en el seguimiento de los profesionales de baja o aislados en casa por contacto con pacientes positivos. Igualmente, la disposición de los centros privados Vithas Virgen del Mar y HLA Hospital Mediterráneo que tiene sus instalaciones a disposición de las necesidades del Hospital Universitario Torrecárdenas, habiendo de hecho reducido al máximo su actividad asistencial para ello. Y finalmente a todos los profesionales del hospital, desde los directivos que permanecen días enteros revisando cada detalle y asistiendo al resto de profesionales que dejan toda el alma en atender a los pacientes”.