La Renta Per Capita, la humedad y las infraestructuras inciden directamente en la propagación del coronavirus. Un estudio liderado por el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Fernando López, realizado en colaboración con investigadores de Canadá y Brasil y publicado por la revista ‘Geographical Analysis’ ha llegado a la conclusión.

Para ello, han analizado geográficamente España dando uso a las variables económicas y climáticas durante buena parte del estado de alarma provocado por la pandemia. Este trabajo confirma, además, cómo ha disminuido la relación entre la incidencia en una provincia cuando se reduce en las provincias vecinas.

Los investigadores también analizaron la influencia de las horas de sol diarias y su relación con la incidencia durante estos 30 días. Contrario a lo esperado, el estudio encuentra una relación positiva entre las horas de sol diarias y la incidencia del coronavirus. Los autores apuntan la hipótesis de que es más fácil mantener el confinamiento en aquellas provincias con menores horas de sol diarias.Sumando los factores vinculados a la incidencia del clima se evidencia que la mayoría de las provincias limítrofes con el mar y las más cálidas han sido las que han tenido menor incidencia de coronavirus durante el período estudiado.

"Estos resultados son coincidentes con estudios similares. También avalan la teoría de que la difusión del virus es menor con elevadas temperaturas y humedad", afirma López, profesor de la Facultad de Ciencias de la Empresa.En el caso de Almería, en cuanto la humedad, aunque este no sea un elemento decisivo y fundamental para frenar el coronavirus, “no le sienta bien”, tal y como explica Juan Gestal, experto epidemiólogo a nivel nacional, ex decano de la Facultad de Medicina y Odontología de Santiago de Compostela (USC), catedrático de Medicina y Salud Pública y profesor emérito de la USC.“A este virus, de las características climatológicas, lo que no le sienta bien es la humedad relativa alta. "Los virus respiratorios requieren menos humedad para propagarse, por eso se contagia más en invierno y en climas fríos y secos, pero si la humedad relativa del aire es superior a 40% o 50% dificulta su transmisión. El calor también hace algo, pero es más fundamental la humedad”, explica Juan Gestal.

En marzo de un 61%, en abril de un 77% y durante los meses de mayo y junio se ha matenido la humedad relativa en Almería. Pero a pesar de que la humedad de Almería combate de frente el coronavirus, no es un aspecto fundamental a la hora de erradicarlo, aunque ayude. Los investigadores incluyen otras variables sociodemográficas en la modelización.

La renta per cápita también es determinante para el contagio por Covid-19. En las provincias más ricas hay mayor grado de incidencia. "Son las que reciben más tránsito de individuos", agrega el profesor. En este caso, la provincia de Almería se encuentra en la zona media de las provincias nacionales, con una renta per cápita de en torno a 20.000 euros. En la zona más alta, por encima de los 30.000 euros, se encuentra aquellas zonas en las que ha habido mayor número de contagios, también en proporción, caso de Madrid, Barcelona, Vizcaya o Álava.

Las provincias con mayor porcentaje de personas mayores han mostrado menor incidencia. Los autores explican este hecho debido a que, en general, las personas de mayor edad son las que mantienen una menor interacción social.Según el estudio, la presencia de transporte masivo en una provincia también mantiene una relación positiva con la incidencia de COVID-19, confirmando la hipótesis de que el uso de estos transportes favorecen la transmisión del virus.

El catedrático Fernando López colaboró en otros estudios epidemiológicos sobre la incidencia del cáncer infantil en la Región de Murcia y es experto en técnicas de Econometría Espacial. El estudio lo realizaron Antonio Páez, de la Universidad de Mcmaster (Canadá) junto con las investigadoras de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) Tatiane Meneces, Renata Cavalanti y Maira Galdino da Rocha Pitta.Los investigadores utilizaron datos de incidencia diaria por provincias en España durante un periodo de 30 días, desde 13 de marzo al 11 de abril. Han utilizado la información de Datadista para desarrollar un modelo dinámico, evaluando el impacto de las variables del modelo diariamente.

En otro sentido, algunos estudios de científicos chinos y estadounidenses aseguran que los anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano contra el coronavirus pueden durar solo dos o tres meses, por lo que la inmunidad contra el patógeno podría no tener efecto a largo plazo, informan los medios locales.Según un estudio de la Universidad de Medicina de Chongqing, en el suroeste de China, que publica el portal digital privado Caixin, el nivel de anticuerpos de la gran mayoría de un grupo analizado de contagiados disminuyó significativamente dos o tres meses después de la infección, lo que podría afectar también a las posibilidades de aplicación de las nuevas vacunas en desarrollo.

El estudio, titulado Evaluación clínica e inmunológica de infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2 y publicado en la revista científica Nature, comparó los resultados de la detección de anticuerpos en sangre de pacientes asintomáticos y de casos confirmados con síntomas, incluyendo 37 infecciones asintomáticas del condado de Wanzhou en Chongqing.Los asintomáticos eran 22 mujeres y 15 hombres con edades comprendidas entre los 8 y los 75 años, que se compararon con 37 casos confirmados en similar proporción de sexo y edad.