La cuarentena agrava los divorcios y dispara las demandas por impagos

El refranero y la cultura popular dicen que el roce hace el cariño. Sin embargo, la cuarentena por la COVID-19 parece querer demostrar lo contrario, porque los divorcios y demandas, incluso denuncias penales, por incumplimientos de regímenes de visitas y pensiones de alimentos, han aumentado en los despachos de los abogados de la provincia.Por ejemplo, el letrado José Ramón Cantalejo, de Cantalejo y Asociados, resalta una realidad:“Los juzgados todavía no han incorporado a todos los funcionarios, por lo que todo va a ir cuesta arriba en un divorcio sin acuerdo. Puede eternizarse porque va a haber un tapón importante”. Considera que aún es pronto para saber si habrá un incremento exponencial de las separaciones, aunque matiza que el caso de Francia parece augurar que en España pasará lo mismo.

“Lo más importante y real, que no ha cesado durante el confinamiento, es el cumplimiento de los convenios, no se ha cumplido el régimen de visitas y con el paro, los ERTE... Ha habido un impago enorme de pensiones, muchos están en una situación de lo más precario, el Juzgado de Familia está absolutamente colapsado”, ha relatado Cantalejo. El abogado incide afirmando que tiene “divorcios exprés, en los que se ha aceptado el papeleo y aún no tienen fecha, se ha admitido el divorcio pero no pueden pasar a firmar”.

Respecto al “boom”de separaciones en Francia, supone que en España ocurrirá algo similar porque “la convivencia, en muchos casos ha sido forzada, es posible un repunte”. “En todos los trámites de divorcio, aconsejo llegar a un acuerdo, si no, puede eternizarse”, apostilla. No obstante, resalta que el verdadero problema son las “innumerables demandas y denuncias por el régimen de visitas y pensiones alimenticias, que han aumentado exponencialmente. Hay muchos impagos por los ERTE y muchas parejas no han llevado y trasladado a sus niños hasta que han vuelto a poder salir. Como no haya jueces de refuerzo, que no sabemos si habrá porque el colapso afecta a todos los órdenes de la justicia, va a ser eterno. Si algún poder del Estado ha funcionado mal, ha sido el judicial, porque se han suspendido todos los plazos procesales durante dos meses. Habrá que desatascar de alguna forma todas estas demandas y denuncias”, repite.

El Registro Civil aplaza 57 bodas por el confinamiento El Registro Civil de Almería ha suspendido un total de 57 celebraciones de bodas durante la declaración del estado de alarma, desde el pasado 14 de marzo, que se han visto aplazadas y que tendrán que volver a señalarse para los próximos meses, toda vez que, durante este tiempo, se han registrado 200 nacimientos. Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria causada por el covid-19, los enlaces que se celebraban en la planta Jardín de la Ciudad de la Justicia se han visto obligadas a ser pospuesta, aunque durante este periodo sí se ha podido efectuar una boda civil ‘in articulo mortis’. En concreto, el artículo 52 del Código Civil recoge la posibilidad de celebrar por parte de un juez de paz, alcalde o concejal en quien delegue, secretario judicial o notario, entre otros cargos, los matrimonios que estén en peligro de muerte, los que no requerirán la previa tramitación del acta o expediente matrimonial, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de edad y, en su caso, un dictamen médico. Para las bodas que se celebrarán en las próximas semanas, en las que la entrada en la fase 2 permite aumentar el número de personas presentes en las ceremonias civiles, el Registro de Almería apunta a que, conforme a los protocolos de seguridad, podrán efectuarse “sin público”, toda vez que los intervinientes deberán asistir “con mascarilla y guantes” conforme a los protocolos de seguridad. Estas 57 bodas suspendidas se unen a los 20 enlaces que, en su caso, el Ayuntamiento de Almería también ha suspendido entre los meses de marzo y mayo.

Por su parte, la letrada Johana Valverde, especialista en derecho de Familia de KMF Abogados, coincide con el análisis y recuerda que“después de todo, se va a poder solicitar la rebaja de la pensión de alimentos y la compensación de la pérdida del régimen de visitas”. Con todo, incide en que en Almería sólo hay un Juzgado de Familia que “lleva de todo, no está especializado”.

“La experiencia en nuestro despacho -durante la cuarentena- es que la mayoría de progenitores no han llegado a un acuerdo. Estamos notando un montón de demandas por la COVID-19. Incluso algunos divorcios que iban a ser de mutuo acuerdo van a finalizar en un litigio, y se ha producido un aumento de los asuntos paternofiliales”, asegura la letrada, quien considera que Almería necesita un juzgado que de verdad esté especializado en esta materia y “no lleve otros asuntos civiles, sólo de familia”.

“Ahora mismo, con la COVID-19, está todo muy saturado. Normalmente los divorcios con demanda contenciosa no iban muy rápido pero, a lo mejor, en seis o siete meses podían celebrarse. Los de mutuo acuerdo eran mucho más rápido, se ratificaban y en tres meses estaba todo listo. Teníamos fechadas varias ratificaciones de este último tipo que se han suspendido porque no se consideran urgentes, por lo que habrá un colapso o tapón. Ahora quieren que agosto sea hábil y todos los colegios y asociaciones de abogados se están tirando de los pelos porque no se sabe si habrá funcionarios suficientes. Si es de esperar un colapso con todo, con esto, más. No he parado de recibir llamadas y correos de los clientes por custodias, regímenes de visitas, pensiones, etc.”, concluye la abogada.