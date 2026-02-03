Cuenta atrás para la apertura de la torre de Cabo de Gata a las visitas: arrancan las obras

El emblemático Torreón de San Miguel de Cabo de Gata ha iniciado oficialmente su proceso de transformación. El Ayuntamiento de Almería ha iniciado las obras de rehabilitación de este Bien de Interés Cultural (BIC), con el objetivo de reabrirlo al público como oficina de turismo, espacio expositivo y un espectacular mirador panorámico.

Tras años de espera, el proyecto ganador titulado “Torre Varada”, diseñado por el estudio Cano Lasso Arquitectos, cobra vida, según ha anunciado la alcaldesa de la capital almeriense, María del Mar Vázquez, en redes sociales. La intervención busca devolver el esplendor a esta atalaya defensiva del siglo XVIII (1756), eliminando añadidos sin valor histórico —como el muro perimetral construido en los años 80— para resaltar la arquitectura original de la torre.

La rehabilitación, adjudicada a la empresa Odysma por un importe cercano a los 325.000 euros (dentro de una inversión global que supera los 435.000 euros para la zona), dotará al edificio de tres niveles funcionales. La planta baja quedará habilitada como punto de información turística para los visitantes del Parque Natural. La planta alta va a ser reconvertida en un espacio cultural y expositivo dotado de nuevas tecnologías para narrar la historia de la zona.

La cubierta funcionará como un mirador panorámico único para disfrutar de las vistas de la costa de Cabo de Gata.

La primera tanda de trabajos que ahora han arrancado, tras la firma el pasado viernes del acta de replanteo, estará centrada en el refuerzo estructural y la adecuada conservación de esta atalaya que tiene estatus de Bien de Interés Cultural (BIC), siendo una de las piezas patrimoniales más significativas de la defensa costera de Almería. La segunda, dotacional, incorpora también la mejora del entorno de la torre, que recobrará su prestancia y uso en un plazo de cinco meses.

Es la duración prevista de las obras, que el concejal de Promoción Turística, Joaquín Pérez de la Blanca, intentará acortar siendo este su propósito manifestado hace escasos días. Hay que tener en cuenta también la dotación de tecnologías e instalación posterior del mobiliario oportuno.