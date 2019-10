La delegada de Agricultura asegura que los pozos de emergencia son para abastecimiento público

La delegada territorial en Almería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín, ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por el secretario de Organización del PSOE almeriense, Antonio Martínez, al que ha acusado de “mentir deliberadamente” en el tema de los pozos de emergencia de Alcóntar.

Martín ha explicado que lo que la Junta de Andalucía va a iniciar mañana es el sondeo de investigación para determinar la cantidad y la calidad del agua del acuífero de la Sierra de Filabres con el fin de comprobar si existe la posibilidad de realizar pozos de emergencia para abastecimiento en Alcóntar.

En este sentido ha asegurado que “el PSOE miente” y ha explicado que los pozos de emergencia se destinarán exclusivamente al abastecimiento de tres municipios almerienses (Fines, Olula del Río y Albox), que una vez cortado el trasvase del Negratín-Almanzora se han visto obligados a disponer de agua procedente de las balsas de los regantes porque no tienen otras fuentes de suministro que el agua de ese trasvase.

La delegada de la Junta ha puesto de manifiesto que están metiendo en campaña de nuevo el tema del agua y “a mi me gustaría saber si es que lo que quieren es dejar sin abastecimiento a estos tres municipios de la provincia. Que los vecinos no tengan agua para beber, asearse y cubrir sus necesidades principales y se vean abocados a depender de camiones cisterna”.

Aránzazu Martín ha explicado también que la posible apertura de pozos sería “una medida transitoria”, ya que los pozos, que son de titularidad de la Junta de Andalucía, se cerrarán una vez que vuelva a activarse el trasvase del Negratín. “La Junta lo único que está haciendo es tratar de adelantarse al corte del suministro para estos municipios”, ha añadido.

Frente a esta actuación, Martín ha recordado que en 2017 no fueron capaces de ofrecer ninguna solución a los ciudadanos cuando se interrumpió el trasvase durante 8 meses. “Los socialistas prefirieron mirar para otro lado, al contrario de lo que está haciendo ahora la Junta. Nosotros no nos cruzaremos de brazos mientras haya un solo municipio sin agua”.

La delegada ha señalado también que “parece mentira que quien ha sido delegado de Medio Ambiente en Almería no conozca el estado de las masas de agua de la provincia, no sepa que Alcóntar se encuentra en la cuenca del río Almanzora y que, por tanto, no hay trasvase entre cuencas”. Sorprende también, ha dicho, que no conozca que lo que la Junta de Andalucía tramita son autorizaciones ambientales unificadas y no evaluaciones de impacto ambiental.

Para Aránzazu Martín “resulta cínico” escuchar al que fuera delegado de Medio Ambiente hablar de guerra entre comarcas cuando “son ellos los que realmente están buscando generar ese conflicto”. “Lla Junta de Andalucía prefiere enarbolar la bandera del bienestar y de garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a disfrutar de un servicio básico como es el agua”, ha matizado.

La delegada ha explicado también que los regantes únicamente se beneficiarían de estos pozos de manera indirecta porque, una vez abiertos, ya podrán disponer del agua que tienen embalsada para lo que realmente debe servir, que es regar sus campos.

La responsable en la provincia de la consejería, ha dicho no entender tampoco las suposiciones acerca de que podrían afectar a los abastecimientos de agua potable de la zona de Granada porque estamos hablando de dos unidades hidrogeológicas diferentes e independientes. Es decir, que “se miente también al decir que estos pozos afectarán al abastecimiento de la zona de Baza”.

Martín también ha acusado a los socialistas de manipular cuando dicen que los pozos se harán sin evaluación de impacto ambiental “porque estamos sólo ante el sondeo de investigación”.

Por último ha calificado de “absurdo” que la Junta esté tratando de generar una confrontación cuando justamente “somos nosotros quienes estamos pìlotando el Pacto Andaluz por el Agua que cuenta, precisamente, con la presencia del PSOE y de alcaldes y de representantes de todos los sectores que tengan algo que decir en el tema del agua”.