Los delitos de odio por LGTBIfobia siguen en aumento

El delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Rafael Pasamontes, ha presentado la campaña “Andalucía Tierra con Orgullo”, que con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI quiere homenajear a la sociedad andaluza y reivindicar su respeto por la diversidad. Pasamontes ha recordado que “mientras los delitos de odio sigan presentes, mientras haya gente agredida o discriminada por sentir, por amar o por ser diferente”, las administraciones públicas “tenemos el deber de impulsar y promover iniciativas en defensa y protección de los derechos humanos y la igualdad”.

La campaña se emitirá en la radiotelevisión pública andaluza y otros medios audiovisuales e impresos “con el objetivo de mostrar que esta tierra es, y está, orgullosa de la diversidad de su gente. Una tierra que respeta a todas las personas por igual, sean como sean, sientan como sientan y amen a quien amen”. Así, Pasamontes ha explicado que el anuncio “refleja distintas maneras de decir te quiero en libertad, sin estereotipos, porque así es la vida y así creemos que es como debe entenderse el amor y como debe respetarse desde la sociedad”.

El delegado ha detallado que esta tercera edición de la campaña institucional da cumplimiento a la norma andaluza en materia LGTBI, que obliga a la administración pública a promover acciones de sensibilización y visibilización para frenar la discriminación por cuestión de género o identidad sexual y los delitos de odio “que todavía hoy, en pleno siglo XXI, siguen sufriendo de manera incomprensible muchas personas en nuestra tierra, y en ocasiones acaba afectando incluso a la integridad física o psíquica de muchos andaluces y andaluzas”.

Así, el spot que se difundirá complementa los diferentes carteles que, como también estipula la ley, se han ido publicando para conmemorar fechas significativas para el colectivo como el Día contra la LGTBIfobia en el deporte, el de la Visibilidad Trans, de la Visibilidad Lésbica, contra la LGTBIfobia por el Día Internacional de la bisexualidad. “Sirven para visibilizar y escuchar al colectivo, lo que nos parece esencial”, ha resaltado el delegado provincial de Igualdad.

El delegado provincial se ha referido en este sentido a los datos del último informe del Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, referido a 2021, que apunta que los discursos de odio y ataques han aumentado un 8% respecto al año anterior. Así, se registraron un total de 367 incidencias, y fueron atendidas 279 personas. Asimismo, el documento constata que la casi la mitad de las víctimas, el 42%, son menores de 30 años. “Es muy alarmante que sean jóvenes los que más sufren esta violencia, entre ellos muchos adolescentes, lo que indica que el sistema de prevención está fallando”.

Pese a esta tendencia al alza, Pasamontes ha defendido su convencimiento de que “esas agresiones y delitos de odio no son el sentir mayoritario de la sociedad almeriense ni de la andaluza”. “Porque si algo he podido comprobar en las visitas y encuentros que hemos realizado en este tiempo por toda Almería es que tenemos la suerte de vivir en una tierra respetuosa, tolerante, que entiende que la diversidad de una sociedad es su máxima expresión de riqueza humana”, ha señalado, tras recordar que ley andaluza permite al Ejecutivo autonómico personarse de oficio en los procedimientos judiciales por delitos de odio. Una medida que contribuye, ha recordado, a combatir la infradenuncia de este tipo de agresiones y delitos, “ya que el 69,3% de las víctimas calla, no se atreven a contar lo sucedido”.

“Sin embargo, somos más, muchos más, los que respetamos, tendemos la mano, los que escuchamos al otro; somos muchos más los que alzamos la voz, y los que no soportamos las injusticias… En suma, somos más los y las almerienses que creemos que la diversidad nos hace únicos y únicas”, ha indicado, para concluir que “por eso es fundamental protegerla desde las administraciones públicas y ayudar a que no sea perseguida ni, mucho menos, agredida”.

Segunda edición del Congreso Internacional LGTBI

El delegado ha avanzado además detalles de la segunda edición del Congreso Internacional LGTBI de Andalucía, previsto para el próximo 10 de junio y para el que ya hay formalizadas más de 200 inscripciones. El encuentro, que se celebrará en la Universidad de Málaga de forma presencial, aunque puede seguirse también por internet, servirá para debatir sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” y buscar soluciones conjuntas para garantizar el pleno respeto y protección del derecho a la diversidad afectivo-sexual y a la identidad de género en su dimensión individual, familiar y social.

En este sentido, el encuentro reunirá a destacados referentes académicos del ámbito nacional e internacional y a personas expertas que vienen trabajando significativamente en Andalucía para la atención y protección de los derechos de las personas LGTBI para promover la concienciación, la sensibilización, la formación y la correcta actuación en materia de diversidad de los y las profesionales que prestan servicios en los distintos ámbitos de actuación, en especial, en la educación, la salud, el empleo, la justicia, los servicios sociales, la seguridad, la cultura, el ocio, el deporte y la comunicación.