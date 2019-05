El desierto de Tabernas, un ‘vertedero de película’

El cuidado de los paisajes de la provincia es sin duda lo mínimo a lo que una rincón de ocio puede aspirar. Pero, en realidad, Almería no cumple ni con eso. La Alcazaba ha estado rodeada de basura durante décadas y poco se ha hecho por pasarle una escoba, el Desierto de Tabernas no muestra, de cerca, la atracción paisajística que produce admirarlo de lejos, sin entrar al detalle. Quizás sea en las playas donde más atención se preste. Aunque aún se recuerda, por ejemplo, los casi 50 kilogramos de basura que el Proyecto Libera retiró de la playa de Los Bajos.

“La basura no vuelve sola. Llévala al contenedor”

La única recomendación que hace el espacio web dedicado al Desierto de Tabernas en la web de la Junta de Andalucía es: “La basura no vuelve sola. Llévala contigo hasta el contenedor más próximo. Reduce, reutiliza, recicla”. En mayúsculas. Sin duda, el mensaje es acertado. Quizás, lo único que no concuerda es la falta de contenedores en la mayor parte de este paraje natural. Aun así, no son necesarios. Con no depositar la basura en el suelo sería suficiente. Este no es un problema que atañe únicamente a las administraciones, también al incívico que deja las botellas tiradas y los ladrillos que le sobran de la obra amontonados.

Por su parte, el Ayuntamiento almeriense de Tabernas ha defendido este viernes su gestión ambiental en la zona del desierto. Afirma que tras el rodaje del documental, en 2016, se llevaron a cabo diferentes campañas de limpieza en colaboración con la Asociación P3Ambiental, el IES Manuel de Góngora, el Consorcio del Sector II para la Gestión de Residuos adscrito a la Diputación de Almería y la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Además, también señala que la preservación del Desierto de Tabernas es competencia de la Junta de Andalucía. “El municipio también lleva a cabo “recogidas periódicas de basura, escombros y otros enseres” una vez detectados en ramblas y otras zonas fuera de este paraje”, explican.