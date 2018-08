Cierran el colegio de El Higueral y Somontínpor falta de alumnos

La despoblación hace mella en los pueblos del interior y, concretamente de forma incesante en aquellos núcleos donde apenas hay censadas unas 200 o 300 personas como máximo. Se trata de un fenómeno que no solo está afectado de forma vital a los comercios, muchos de los cuales se han visto abocados a reinventarse o incluso a salir fuera para poder incrementar sus ventas y sobrevivir, sino de forma muy contundente a los colegios. Pero lo más preocupante es que, de no cambiar las cosas, el futuro no es nada esperanzador. La falta de población, sobre todo familias con niños en edad escolar, ha llevado a que la Junta de Andalucía haya tomado la decisión de cerrar colegios por falta de alumnos.

"Cuando haya suficientes alumnos se volverán a abrir estas aulas"

La delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisca Fernández, aseguró a Diario de Almería que "en la provincia hay centros en los que hay incluso sólo cuatro niños. Si se cerrasen, en un momento dado, es porque no haya ya más alumnos, y para ello también trabajamos en estrecha colaboración con los ayuntamientos para intentar mantener y generar puestos de trabajo. Y es que donde hay trabajo hay familias, y por consiguiente niños. Sí es cierto que pedagógicamente no es lo más apropiado que un solo niño, o dos, estén en un centro, por lo que en muchas ocasiones, la decisión de trasladarse a un centro más grande en el pueblo más cercano no es solo decisión de los docentes, sino de los propios progenitores". La titular de Educación asegura que el cierre no significa que sea para siempre, sino que en el momento en que haya niños suficientes, las escuelas volverán a abrir sus puertas, sin problema. En Andalucía hay 107 colegios rurales y 17 son de Almería, compuestos por 205 unidades (pueblos o pedanías), lo que se traduce, según los datos facilitados por la Junta, en seis unidades más que el curso pasado.