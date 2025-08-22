Detenido un depredador sexual que ofrecía alojamiento en Aguadulce para abusar de sus víctimas

La Guardia Civil del Puesto Principal de Roquetas de Mar, ha llevado a cabo la detención de un varón, como presunto autor de un delito de detención ilegal y de varios delitos de carácter sexual cometidos en diferentes momentos, siendo decretado su ingreso en prisión provisional por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar. La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta a principio del mes de agosto, en la que una mujer declara haber sido víctima de una agresión sexual, en la localidad de Aguadulce- Roquetas de Mar.

La denunciante se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad en el momento de los hechos, y tras aceptar una oferta de alojamiento por parte del presunto agresor, fue supuestamente agredida en el interior de un domicilio particular. Fruto de la investigación llevada a cabo por los agentes, se logró la plena identificación del presunto autor, quien fue reconocido por la denunciante. La investigación reveló además la existencia de otros antecedentes penales por delitos de naturaleza similar. Un delito de agresión sexual, un delito de detención ilegal y agresión sexual a dos menores de edad y cuatro delitos de acoso sexual, por lo que fue detenido el pasado 15 de agosto de 2025.

Tanto las diligencias como el detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, que decreta el inmediato ingreso en prisión provisional del autor. La Guardia Civil muestra su máximo respeto y apoyo a todas las víctimas de este tipo de delitos, recordando que existen canales confidenciales y especializados para denunciar y recibir asistencia.

Recursos de ayuda y asistencia

La Guardia Civil recuerda que las víctimas de violencia sexual, así como sus familiares o cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos, pueden acudir a diversos recursos confidenciales y especializados para recibir ayuda y orientación. El teléfono 016 está disponible las 24 horas. Todos los días del año, y ofrece atención gratuita, confidencial y especializada. Asimismo, existen servicios autonómicos como el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), que ofrece apoyo psicológico, jurídico y social.