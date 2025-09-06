Detenido en una gasolinera de la A-7 en Almería un prófugo con 25 órdenes judiciales

La Guardia Civil ha detenido en un área de servicio de la autovía A-7, en Huércal Overa (Almería), a un varón sobre el que pesaban 25 requisitorias judiciales, entre ellas más de una quincena de órdenes de detención e ingreso en prisión.

Según ha informado este sábado la Comandancia de Almería, el arrestado, residente en Barcelona y conocido prófugo de la justicia, estaba especializado en delitos contra el patrimonio cometidos en distintas provincias españolas y se desplazaba acompañado de una menor de edad.

La detención se produjo cuando una patrulla observó la actitud evasiva de los ocupantes de un vehículo que repostaba y que se dirigieron rápidamente al interior de la estación de servicio al percatarse de la presencia de los agentes.

Tras comprobar su identidad, la Guardia Civil confirmó que se trataba de J.C.L.M., sobre el que figuraban señalamientos de detención, personación, averiguación de domicilio e ingreso en prisión.

Con su arresto se ha podido esclarecer, además, un hurto cometido en Burgos, en el que fueron sustraídos 5.500 euros en efectivo.

La menor que lo acompañaba ha quedado bajo la custodia de sus tutores legales.