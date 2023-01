El obispo de Almería habla claro sobre la deuda del Obispado y el 'caso Topares'

Siguiendo con la tradición, el Obispo de Almería, Mons. Antonio Gómez Cantero, tuvo una reunión con los medios de comunicación locales en el Palacio Episcopal con motivo del patrono de los periodistas, San Francisco de Sales. En un ambiente distendido y agradable el Obispo fue respondiendo a las preguntas que le formulamos ante un humeante café con leche y unos bizcochos. Y es que, como él dice, “vosotros preguntad lo que queráis que yo responderé lo que quiera”.

Primeramente le tocó hacer balance de sus años de Obispo de Almería. “Estoy muy a gusto en esta Diócesis. He visitado muchos pueblos, no sabría decir cuántos, y la gente me ha recibido en todos ellos con besos y abrazos. Nunca me han besado tanto como en Almería. Hace unos días, recibí el título de Hijo Adoptivo de Olula, donde pasé la primera Semana Santa que estuve aquí. Les estoy muy agradecido por ese honor”.

Pronto salió el gran tema que afecta al Obispado: la deuda que encontró Mons. Gómez Cantero al ocupar el cargo. “Yo no entiendo de economía sino de evangelización. Para cuantificarla e ir pagándola hay un equipo de economistas con José Antonio Márquez al frente. Creo que son 29 millones de euros lo que se debe, deuda a la que vamos haciendo frente con ventas de casas e incluso colegios, como ha sido el caso recientemente del colegio Santa María de la Chanca que lo han comprado los marianistas. En Plaza Bendicho y calle General Castaños también tenemos inmuebles a punto de vender. La deuda se pagará en el menor plazo posible, que no quepa duda. ¿Si ha afectado a la imagen de la Iglesia almeriense? Los católicos convencidos lo entienden perfectamente; para los que siembran vientos a los pies de la Iglesia será otro motivo de ataque más de los que ya padecemos”.

Monseñor Gómez Cantero, obispo de Almería "Pretendo que las iglesias de la Diócesis estén abiertas el mayor tiempo posible”

Al hilo de estos ataques desde alguna red social, tanto el Obispo como Ignacio López Román y Ramón Bogas, también presentes, comentaron. “Quieren crear una división en la Iglesia almeriense que no existe. Todo son escritos anónimos y ninguno se ha dirigido a nosotros para dialogar. Mucho ruido y opocas nueces. Evidentemente, nosotros no contestamos anónimos”.

Respecto al cierre del Seminario, también fue claro el Obispo. “Solo había diez seminaristas en un edificio tan grande y que nos suponía un gasto ingente. Pensando en ahorrar y en un posible alquiler del edificio, decidí que se trasladaran al de Murcia para economizar, algo que se produjo sin ningún problema. Me consta que se integraron perfectamente desde el principio”.

“El asunto de Topares nos está volviendo locos” Evidentemente el tema tenía que salir. “Es un asunto que nos vuelve locos. Intentamos llegar un acuerdo por activa y por pasiva pero no hay manera. Lo último que les hemos ofrecido ha sido cederles el salón parroquial por 50 años, el máximo que permiten las Leyes, pero no lo aceptan. Luz, agua y gastos generales los paga la parroquia pero insisten en tenerlo en propiedad. El local está conttruido sobre el antiguo cementerio que, por supuesto, era propiedad de la parroquia. Incluso hay un bar sin regularizar que, si algún día sucediera una desgracia en él, no sé quién iba a responder. Nosotros no queremos echar a nadie ni que nos paguen ningún dinero pero tampoco vamos a renunciar a una propiedad nuestra”, explicó Ignacio López Román.

Un tema que preocupa a Mons. Gómez Cantero es el de los asentamientos de Níjar. “El hecho de desmantelar esos asentamientos y dejar a tantas personas sin hogar es algo que no nos deja indiferentes. La Iglesia siempre se ha puesto del lado de los necesitados. En Cáritas de algunos pueblos he visto negros y musulmanes y cuando les he preguntadfo que si eran católicos me han dicho: ‘es que la Iglesia ha sido la única quenos ha ayudado hasta el momento’; e incluso he bautizado a algunos pero con mucho sigilo porque puede acarrearles problemas en su país”.

Sobre las Cofradías almerienses afirmó: “Ser cofrade no es una garantía de ser buen católico pero es un plus. Las Magna de hace unos meses me encantó por el contenido cristiano y por la mucha vida que dio a la ciudad. Me reúno bastante con el presidente de la Agrupación y me transmite la información cofrade. Quiero ir con ellos un viaje a Tierra Santa”. Ya casi acabamos pero aún quedaba una pregunta: “El profesorado de Religión es escaso, necesitamos más. Los que hay dan lo mejor de sí pero no es suficiente sobre todo en Secundaria”.