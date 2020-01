Diez detenidos de un clan familiar dedicado al cultivo de marihuana a gran escala en Los Molinos

La Policía Nacional ha detenido a diez personas de una misma familia en el barrio almeriense de Los Molinos en un operativo contra el tráfico de drogas que ha permitido desmantelar más de 1.400 plantas de marihuana y cortar el suministro eléctrico en ocho viviendas con acometidas ilegales a la red eléctrica. Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la investigación se inició a principios de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en varias viviendas de las calles Octavio Aguilar, Santa Rosa y Hermandad de la barriada de Los Molinos, junto a un cortijo en el Camino de Sifón, regentadas por una misma familia, pudieran estar albergando cultivos hidropónicos acelerados de plantas de marihuana.

El cultivo contaba con un sofisticado sistema eléctrico y de regadío que ofrecía una instalación perfectamente habilitada para el crecimiento de la marihuana enganchada ilegalmente a la red eléctrica, mientras que una de las ocho viviendas era utilizada como almacén de los productos químicos y guardería de las sustancias estupefacientes. La investigación policial y las labores de vigilancia permitieron identificar a las personas responsables del cuidado y mantenimiento de las plantaciones y a sus encargados, que constituían un grupo perfectamente organizado, todos de una misma familia, que había montado una infraestructura que generaba grandes beneficios derivados del cultivo, manipulación y posterior venta del estupefaciente.

Durante la operación se llevaron a cabo ocho registros simultáneos con la detención de diez personas y la incautación de 1.402 plantas de marihuana --con un peso de 80 kilogramos--, 277 transformadores eléctricos, 320 lámparas halógenas, 25 extractores de aire, 26 equipos de aire acondicionado, humificadores, balanzas digitales, así como todos los utensilios y fertilizantes para conseguir una cosecha en corto espacio de tiempo. Además, los agentes intervinieron un bolígrafo-pistola con 14 cartuchos, 10.920 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, y numerosos efectos y documentos de interés policial y judicial.

Posteriormente, operarios de la compañía Endesa supervisaron todas las acometidas repartidas en las ocho viviendas de las calles de dicha barriada, hallando todas las instalaciones conectadas directamente a la red de distribución sin que el consumo quedase registrado en un contador. Además de los desenganches, fueron desmontados cientos de metros de tendido ilegal y red de distribución para evitar futuras acometidas ilegales en el barrio.

Desde el año 2016, Endesa y Policía Nacional en Almería y El Ejido han intensificado su colaboración para poner fin al problema de las conexiones irregulares al suministro eléctrico, que suponen no solo un delito contra la salud pública, sino un problema para la seguridad ciudadana y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en las proximidades de esas instalaciones.

Las diez personas detenidas -seis hombres y cuatro mujeres- de nacionalidad española, que cuentan con más de una veintena de antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, contra las personas y contra la salud pública, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería en funciones de guardia, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.