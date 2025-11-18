Diputación Provincial de Almería desmiente las detenciones del presidente y vicepresidente

Fuentes de la Diputación Provincial de Almería han desmentido las detenciones del presidente, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez, en la operación que está desarrollando desde primera hora de la mañana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde el Área de Presidencia indican que se están produciendo registros y que los funcionarios de la Diputación están colaborando activamente con los agentes que están practicando diligencias y pidiendo expedientes.

Otras fuentes de la institución provincial almeriense han asegurado que también se están realizando comprobaciones en los domicilios particulares en presencia de los investigados, pero que de momento no tienen constancia de que se haya detenido a nadie durante la operación realizada por agentes de la UCO bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que instruye las diligencias.