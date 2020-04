El director gerente del SAS envía una carta de agradecimiento al trabajo del personal de Torrecárdenas

El director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán Ruiz, ha enviado a todos los profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería una carta de agradecimiento por el encomiable trabajo que están realizando en estos complicados momentos. En la carta, a la que ha tenido acceso Diario de Almería el director del SAS traslada lo siguiente a los profesionales:

Carta del SAS a los trabajadores de Torrecárdenas

Apreciados todos,Me permito tomar unos minutos de vuestro valioso tiempo, ahora quizá más que nunca dadas las circunstancias. Agradecer de nuevo vuestro esforzado y difícil trabajo, por muy reiterado que parezca, no ha sido, no es, ni será suficiente por nuestra parte. Estáis demostrando masivamente una entrega no sólo encomiable y reconocida por todos los ciudadanos, sino ejemplarmente vocacional, haciendo equipo por encima de las innegables dificultades y anteponiendo la obligación para con el paciente al tiempo, en cantidad y calidad, que dedicamos a nuestra propia familia y amigos.

Asistimos a un cambio de paradigma que dejará huella en nuestro modelo sanitario pues, de maneradrástica, la irrupción del Coronavirus está sometiendo a una obligada prueba de estrés muchos de los proyectos que teníamos en cartera o estábamos desarrollando: teleconsultas, telemedicina, desburocratización, asistencia domiciliaria de crónicos e institucionalizados, atención telefónica, desarrollo de Apps y TICs… Confiamos en retomar pronto el proyecto iniciado hace más de un año aprovechando toda la experiencia acumulada para impulsar con más fuerza, si cabe, y conocimiento adquirido.

La Atención Primaria está haciendo una labor clave como ariete de esta crisis sanitaria, en toda su dimensión (consultas en todo su abanico de profesionales y posibilidades, urgencias, unidades móviles, visitas a domicilios y residencias, toma de muestras, epidemiología..), y aprendiendo a marchas forzadas con ejemplar capacidad de adaptación, gracias por ser nuestra vanguardia.En Atención Hospitalaria estamos redefiniendo la colaboración entre las Unidades de Gestión y entre Servicios, la coordinación proactiva con Primaria, la capacidad de adaptación en las Unidades de hospitalización, la generosidad en el paso al lado de Unidades / Servicios / Especialidades a los queahora toca reciclarse y ayudar en otros frentes no habituales, la adaptabilidad en los bloques quirúrgicos, la agilidad de farmacia hospitalaria, la colaboración impecable y esforzada de lostándems UCIs / URPAs y, cómo no, la enorme labor de los preventivistas, así como de las Unidades de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, gracias por cuidar de nosotros.

En los laboratorios están dándonos grandes dosis de fiabilidad y versatilidad, gracias también por esas interminables jornadas para quienes esperan ansiosos vuestros informes, pacientes y profesionales. Nuestras Unidades de Emergencias siguen siendo garantes de seguridad para la población. Gracias por vuestra celeridad e inmediatez. Desde Urgencias hospitalarias, otro pilar clave de nuestra asistencia que se está reinventando ante las exigencias específicas de la pandemia, aplican su esfuerzo y disciplina con gran presteza.Salud Responde se está consolidando como referente de la atención telefónica en su cada vez más amplio abanico de servicios, adaptabilidad en tiempo récord y efectividad contrastada.Las inspecciones médicas nos ayudan en muchas labores que, en otros momentos, quizá no hayan sido tan evidentes pero siempre han estado ahí, gracias por vuestro compromiso. Mención destacada para nuestros profesionales de Salud Pública y su magistral despliegue de trabajo de campo, gracias por vuestro empeño en la investigación de cada caso como garantía de protección al conjunto de la sociedad.

Agradecemos particularmente a todo el personal de administración, servicios generales y cualquiercategoría profesional directa o indirectamente relacionado con el SAS y SSPA, pues en esta extraordinaria situación estáis siendo un ejemplo de compromiso, arrimando el hombro y consiguiendo una perfecta integración multidisciplinar y transversal.

Ahora nos queda la pendiente más dura, estamos entrenados y organizados, terminemos de devolverle a los andaluces el privilegio que la sociedad nos ha ofrecido a todos nosotros por trabajar en este sector tan sacrificado y al tiempo tan gratificante, recibiremos así el mejor y más emocionante aplauso de nuestra vida, el de la satisfacción íntima e inequívoca del deber cumplido.

Recibid mi más cordial saludo y un fuerte abrazo.

Manuel Vida anima a "luchar para conseguirlo"

Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, también ha querido trasladar a los profesionales un mensaje esperanzador en el que invita a todos los trabajadores a continuar la lucha con el convencimiento de que "lo vamos a conseguir". En sus palabras, Vida indica lo siguiente al personal en el día previo a las vacaciones de Semana Santa:

"Estimados compañeros, Cuarta semana de confinamiento. Estamos en un momento clave de esperanza, aunque siempre con máxima cautela y perseverancia. Parece que se reduce la presión del SARS COV 2. Continuamos con la lucha en el convencimiento de que lo vamos a conseguir, aunque desgraciadamente en el camino quedarán personas que no han podido superar la enfermedad, y desde aquí mandamos nuestro sentimiento de pena más profundo. Debemos estar ilusionados y orgullosos por el trabajo que cada uno de nosotros realizamos, imprescindible. Todo esfuerzo es poco para salir de la mejor forma de esta situación. Por ello no hemos dudado en poner los recursos necesarios para que esto sea así. Se han reforzado las plantillas de los próximos días festivos de Semana Santa en más de 77 jornadas extraordinarias en las especialidades de Microbiología, Anestesia, Neurología, Oncología, Medicina Preventiva, Farmacia, Neumología, Medicina Interna, Medicina Intensiva y Radiodiagnóstico. Al margen de los más de 150 contratos adicionales realizados para la lucha contra esta pandemia, abarcando con ello todas las categorías necesarias. De igual forma debemos seguir protegiéndonos al máximo y usar todo el material de protección que sea necesario y que ponemos a disposición, para seguir siendo uno de los hospitales con menos profesionales enfermos, si no el que menos. Seguiremos informando puntualmente con máxima trasparencia todo lo que en nuestro hospital acontezca. Y por supuesto incluimos aquí el buen ánimo con el que trabajan nuestros profesionales, como se muestra en los magníficos videos grabados por nuestras unidades de Obstetrícia y Ginecología, Servicio de Cocina, Cirugía Pediátrica, Laboratorio, Administración, Neumología, Oncología, Limpieza, Medicina intensiva, etc. Gracias por ese ánimo manifestado y transmitido. Nos sentimos orgullosos de los grandes profesionales que tenemos en el Hospital Universitario Torrecárdenas. Seguimos asegurando que nuestro hospital está perfectamente organizado y preparado para lo que acontezca, para un número de 9.000 afectado en Andalucía que ya está aquí, como para un hipotético escenario de 15.000 e incluso de 22.000 afectados en nuestra comunidad. Recientemente se ha trasladado la UCI pediátrica al Materno-Infantil, así como Neonatología, con lo que disponemos de espacio adicional en la UCI de adultos y así estar preparados por si lo necesitamos. Esta Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas agradece a todos y cada uno de los miembros de su Directiva la entrega constante, y sin límite de tiempo, a atender las necesidades de todos los profesionales. Igualmente manifestamos nuestro agradecimiento a la colaboración fundamental de la Junta de Personal, Inspección Sanitaria, Delegación de Salud, Delegación del Gobierno, Gerencia del SAS, Consejería de Salud, Junta de Andalucía y Ministerio de Sanidad"