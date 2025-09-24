Un disparo y ningún testigo: el enigma del empresario almeriense asesinado en la República Dominicana

El empresario Antonio Jiménez López, nacido en Albox (Almería) y residente en Dos Hermanas (Sevilla), fue encontrado muerto en la provincia dominicana de Monte Cristi, en lo que las autoridades todavía investigan como un suceso lleno de incógnitas.

Su vehículo fue hallado en un camino sin asfaltar, con el cuerpo en su interior. Según los primeros informes, Jiménez presentaba un disparo en la cabeza, con herida en la región temporal izquierda y salida por el pabellón auricular derecho, provocando hemorragia interna, mantenía el cinturón de seguridad abrochado y el pie sobre el pedal del freno. Su cartera, con DNI y pasaporte español, estaba junto a él, junto a 17.100 pesos dominicanos y monedas extranjeras, lo que sugiere que no hubo traslado del cuerpo. El hallazgo se produjo el pasado sábado y el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia y demás diligencias.

Un empresario con raíces almerienses y carrera consolidada

Natural de Albox, Antonio Jiménez se dedicaba al negocio de plantas y flores, siendo propietario del vivero Nazagarden, rebautizado recientemente como Patria Garden, aunque popularmente conocido como el vivero de la carretera de Montequinto.

Su trayectoria profesional comenzó con la venta de plantas y flores y se amplió a la decoración de eventos, bloques de pisos y establecimientos hoteleros, convirtiéndose en un referente del paisajismo y la decoración floral en la comarca sevillana.

Familia y preguntas sin responder

El empresario viajaba con su pareja dominicana y su hijo adolescente, pero fue encontrado solo en el camino rural. Además, contaba con otros tres hijos mayores fruto de relaciones anteriores.

Por ahora, las autoridades dominicanas mantienen abiertas todas las hipótesis, desde un posible suicidio hasta un asesinato relacionado con motivos personales o profesionales. No se encontraron impactos de bala en el vehículo ni evidencia de traslado del cuerpo.

Las autoridades españolas esperan los resultados de la autopsia para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas de la muerte del empresario almeriense.

Antonio Jiménez deja un legado profesional sólido y una familia que lo recuerda con cariño, mientras la comunidad sigue conmocionada por su inesperada desaparición.