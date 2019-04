Diario de Almería y la Plaza de Toros se cuelan en la última superproducción de Hollywood

Domino, la película que el mítico director Brian de Palma, creador de éxitos como Scarface o Los Intocables, se rodó durante varios días en Almería. Eligieron el entorno de la Plaza de Toros y el Puerto como escenarios. Casi dos años después, el film está prácticamente listo para saltar a las pantallas de cine; y lo hará vendiendo, otra vez, los atractivos de la ciudad almeriense.

Lo que sí se ha estrenado es el tráiler. En apenas una duración de dos minutos, Almería aparece en dos ocasiones, primero, mientras los actores Guy Pearce y Eriq Ebouaney se encuentran en un banco con la Plaza de Toros a sus espaldas. En sus manos tienen el periódico Diario de Almería, que se ha colado en una escena de uno de los más grandes directores de la historia del cine.

La escena posterior, dentro del tráiler, es una espectacular vista aérea nocturna de la Plaza de Toros.

"Almería es una ciudad maravillosa, con una excelente arquitectura y con muy buenas localizaciones. El equipo de rodaje ha tenido una experiencia increíble". Con estas palabras recibía Brian de Palma una reproducción en miniatura de la estrella que luce en el Paseo de la Fama de Almería, junto al Teatro Cervantes.

En principio se habló de casi tres semanas de rodaje en tierras almerienses, concretamente la capital y Adra. Solo rodó en la Plaza de Toros y en el puerto de la capital.

De Palma no sólo elogiaba nuestra ciudad, sino que reconocía que la provincia no era una desconocida para él. A la pregunta de si conocía Almería como tierra de cine, su respuesta fue un rotundo "Yes". "Habíamos estudiado varias localizaciones y la elección final fue Almería", explicaba.

El argumento de la película se basa en la acción de un policía (Nikolaj Coster-Waldau), que persigue desde Dinamarca por toda Europa al asesino de su compañero, mientras se suceden por el continente una serie de atentados terroristas.