Las donaciones de leche materna, imprescindibles para los prematuros

Muchos de ellos no llegan ni a pesar un kilo al nacer y por diversos motivos, no pueden recibir la leche directamente de sus madres, por lo que las donaciones de otras se hacen vitales para muchos de estos bebés prematuros y grandes prematuros.

Y es que la leche materna siempre es mucho más beneficiosa que la leche de fórmula ya que actúa protegiendo a los bebés nacidos antes de término frente a infecciones y enfermedades graves como la enterocolitis necrotizante, que afecta al 10% de los prematuros y que en algunos casos puede ser mortal. Desde Lactalmeria han realizado un llamamiento a través de las redes sociales en el que invitan a las madres lactantes a "aportar su gotita de leche a este fin tan necesario". Asimismo, agradecen la iniciativa de los hospitales de Poniente y de Torrecardenas como centros receptores, y "animamos a toda la comunidad sanitaria a seguir implementando medidas de apoyo a la lactancia materna (consultas de lactancia en los hospitales, más matronas en los centros de salud, más formación para actualización de toda la plantilla, más disponibilidad de recursos como sacaleches o pezoneras para las madres, etc) porque con más madres lactantes habrá más donantes y, lo que es más importante, habrá menos necesidad de donaciones".

Blanca Vicente es enfermera del Hospital Torrecárdenas de la capital, y fue donante de leche materna. La profesional ha incidido en la importancia de "facilitar todos los recursos posibles a las madres para que la donación sea más sencilla". Miriam Gómez, miembro de Lactalmeria, ha recordado que "como primera opción los bebés deben de tomar la leche directamente de su madre. Si esto no es posible, la segunda opción es la leche extraída de su propia madre, y en tercer lugar, y si las dos opciones anteriores no se pueden llevar a cabo, está recomendado que estos pequeños tomen leche de donaciones, no artificial". Desde lactalmeria han incidido en que la lactancia materna es un bien reconocido internacionalmente que proporciona alimento de inmejorable calidad al recién nacido. La mujer, como mamífero, está diseñada para poder amamantar a sus crías pero en nuestros días cada vez es más difícil encontrar familias que consigan llevar a cabo lactancias exitosas y es habitual encontrar madres que no han podido dar el pecho a pesar de querer hacerlo. Lactalmería pretende ayudar a estas madres mediante el apoyo de madre a madre y la difusión de información sobre lactancia materna basada en las recomendaciones del Comité de Lactancia de la AEP, la OMS, UNICEF y otros organismos, autores y pediatras de reconocido prestigio en la materia. En principio, puede donar cualquier mujer que esté dando de mamar a su hijo. Debe tratarse de una mujer sana, entendiendo como tal que se encuentre en un estado de salud bueno, que le permita someterse a la actividad 'extra' de extraerse leche para donarla. Se descartan como donantes las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones: fumadoras, que tomen ciertas drogas o medicamentos sin control médico, que consuman alcohol, que padezcan enfermedades crónicas o infecciosas y que hayan practicado actividades de riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual.

Para convertirse en donante basta con dirigirse al servicio del banco de leche que en la provincia se encuentra en el Hospital Torrecárdenas y en El Poniente, para realizar una entrevista y una analítica -serología para VIH, HTVL, hepatitis B y C, sífilis…- y para firmar un documento en el que la donante se declare sana y dé constancia de llevar unos hábitos de visa saludables.