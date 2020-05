Es más que posible que no se celebren, aunque, en caso de hacerlo, se tendrán que ajustar a una normativa que no beneficie ni a artistas ni a promotores. También dependerá de las entradas que se hayan vendido hasta el momento y si, con estas y el espacio disponible frente al escenario, se puede ajustar la el aforo a la distancia social.

Sea como sea, los festivales han perdido su esencia, como es lógico, este verano. El festival por excelencia de la provincia de Almería es Dreambeach Villaricos. La edición pasada cerró con cerca de 170.000 ‘dreamers’ y la que se debería celebrar del 5 al 9 de agosto de 2020 hubiera batido un nuevo récord. De hecho, el festival ya ha vendido más de 20.000 entradas, si bien es cierto que el ritmo se contrajo a partir de marzo con la irrupción de la alerta sanitaria generada por el coronavirus.

Todos los eventos multitudinarios programados para los meses de marzo y abril ya se han suspendido en todo el país, y una buena parte de festivales han anunciado sus suspensión o aplazamiento, y es bastante probable que Dreambeach no sea una excepción.

Sin embargo, el 5 de mayo, en Consejo de Ministros, se podrían haber adoptado una serie de medidas, pero no se hizo. Lo que trajo consigo un consiguiente malestar en los organizadores de los festivales veraniegos, pues, en la actualidad, no saben a qué atenerse.

Así expresaba su malestar Dreambeach Villaricos: “Tanto nosotros como el resto de grandes festivales de música de nuestro país esperábamos que, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno de España anunciara claramente cuál es el marco normativo que se aplicará a la celebración de grandes eventos durante este verano debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, nuestra sorpresa fue que los responsables ministeriales se pronunciaron de forma muy imprecisa y no han aclarado la duda”. Esto fue el pasado 5 de mayo, a día de hoy, el Gobierno sigue sin dar detalles.

“No sabemos con qué escenario nos encontraremos en agosto y cuáles serán las medidas adoptadas, pero es evidente que un evento multitudinario al aire libre tendrá unas limitaciones difícilmente adaptables a un festival como el Dreambeach”, argumentaba a Diario de Almería el director de comunicación de Dreambeach, Ibai Cereijo.

Con la fase 3 (que dará comienzo el próximo 10 de junio), la asistencia a espectáculos al aire libre se limitará a menos de 800 personas y la mitad del aforo, siempre sentados y manteniendo la distancia de seguridad. Pero, a partir de esta fase, no hay indicaciones algunas.

En la misma situación se encuentra el Cooltural Fest, evento que se celebra durante la Feria de Almería y que durante los últimos años ha ganado una buena cantidad de adeptos. Así le comunica el panorama abstracto con el que se encuentra en la actualidad a sus ‘coolters’: “Nos encontramos en pleno proceso de desescalada, el cual parece que se va a alargar, si todo va bien, hasta mediados de junio. A partir de esa fecha entraremos en una fase de nueva normalidad en la que sabemos con qué restricciones nos encontraremos para la celebración de conciertos y eventos al aire libre”.

Como es lógico, pone la seguridad por encima de todo: “Vaya por delante que la seguridad y la salud, tanto la de los ‘coolters’, como nuestros trabajadores, organización y artistas, es una premisa prioritaria y fundamental para nosotros, por lo que, dada la situación actual, tenemos serias dudas y repartos de que se pueda a llegar a celebrar el Cooltural Fest en el formato previsto”.

Aun así, apuntan que están trabajando de forma incansable junto al Ayuntamiento de Almería “estudiando y analizando las diferencias posibilidades de realización del festival, valorando minuciosamente los diferencias escenarios posibles que nos podemos encontrar, para que la ciudad de Almería y los ‘coolters’ no se queden sin música este verano”.

Tanto en Dreambeach Villaricos como en Cooltural Fest y en The Juergas Rock, aquellos fieles que ya hayan comprado su entrada no tendrían motivos para preocuparse. Los tres festivales han asegurado a través de sus comunicados o información en sus distintas páginas webs que su entrada sería válida en caso de aplazamiento para 2021 y en caso de estar seguro de no poder asistir se llevaría a cabo el reembolso del valor que se haya pagado dependiendo de la entrada que se haya comprado.

Almería capital anunció la suspensión de Aitana, El Barrio, Pablo López, Jethro Tull, Beret, Paquito de Rivera, Lagartija Nick, Mónica Naranjo (este en el auditorio), Loquillo, Ara Malikian, Alba Reche o Buena Fe. En el caso de El Barrio se ha optado por hacerlo exactamente dentro de un año (11 de junio de 2020). Pero el Ayuntamiento de Almería sigue trabajando para intentar reubicar en el futuro todos los conciertos que sean posibles. Algunos incluso podrían aplazarse a los días de Feria, aunque esto dependerá de su celebración y de las medidas impuestas.

Por ejemplo, si se impone un aforo de 50% y un artista ha vendido 4.000 entradas, el recinto ferial podría acoger el concierto respetando la distancia social. El nuevo calendario será anunciado durante las próximas semanas. Aun queda por ver si el Cooltural Fest será posible, su suspensión, hasta el momento, no se ha anunciado.

En la actualidad, el Consistorio está readaptando la actividad cultural las nuevas normas para los dos próximos meses, pero se centrará en la promoción de actividades y espectáculos de carácter local. Lo que si queda suspendido es la Noche en Blanco. Así como el festival Alamar ni el Festival de Flamenco, a pesar de estar previstos para los meses de junio y julio.

Metalmería 2020, que se iba a celebrar el 4 de abril, también quedó postergado sin fecha, al igual que el Solazo Fest (donde iban a actuar Lola Índigo o Desakato), el Alberto Rock de Las Tres Villas o el Via Sur Festival de Serón. El festival que sí quedó aplazado fue el Plastic Festival 2020 (con cantantes como Viva Suecia o Zahara), quien planteó como nueva fecha el 18 de julio, aunque su celebración está difícilmente asegurada. Igual que la de The Juergas Rock Festival 2020, prevista para el 6, 7 y 8 de agosto. El Ayuntamiento de Adra suspendió todas las actividades previstas hasta septiembre y anunció que trabajaba con la promotora para buscar una nueva fecha.