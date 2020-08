Ni dulce ni salado en las plazas de toros

En estas fechas, y si las circunstancias fuesen otras, se estaría celebrando la Feria de Almería. Sin embargo, la pandemia ha provocado la suspensión de esta, y en consecuencia, de las corridas de toros previstas. Por lo que este año, no habrá meriendas taurinas, una tradición muy arraigada en los ruedos. Se trata de una pausa de una media hora que se hace tras lidiar al tercer toro, en ella, los aficionados aprovechan para degustar comida y bebida, hasta que el siguiente animal sale a la plaza.

Miguel Gil, gerente de la carnicería Divina Pastora, explica, que en Almería, las meriendas de las tardes de toros tienen fama de ser copiosas y largas. De hecho, existe una afirmación popular que dice que al toro que sale después del aperitivo, se le presta menos atención, comenta Gil. Sobre cómo eran sus bandejas, asegura que trataba de realizar una preparación minimalista, para que no ocupasen mucho espacio. Además, contenían tanto salado como dulce, desde tablas de embutidos o queso; hasta pasteles. Acompañando el aperitivo, eso sí, con el vino Manzanilla. Pero a pesar de llevar, aproximadamente, unos 20 años preparando estas meriendas taurinas, el gerente cuenta que “no eran una parte muy importante del negocio”, sino que en su caso “se trataba más bien de un complemento”. Y añade que se ha notado un poco en las ventas, pero era algo que ya se esperaba, y no solo por la crisis sanitaria, pues año tras año, “la feria taurina ha ido a menos, y aunque tenía sus fieles seguidores, no era el boom de hace 6 años”.

Coyuntura distinta en la pastelería La Dulce Alianza, un clásico en la preparación de meriendas taurinas, con más de 40 años de experiencia en estas. En su caso, sí que han notado un impacto negativo en el negocio, pues “eran fechas importantes”, señala María del Mar Gutiérrez, empleada de la confitería. Sin embargo, ese perjuicio no se debe únicamente a la suspensión de las meriendas taurinas, sino más bien a la cancelación de la Feria en sí. Ya que según explica Gutiérrez, “los almerienses tienen costumbre de parar a tomar un café y un pastel después de la feria del mediodía”, hábito que no se espera este año.

Asimismo, la empresa taurina BMF ha comunicado, que aunque en un principio barajaban la posibilidad de organizar, al menos, una corrida de toros durante la última semana del mes, finalmente no ha sido posible. Y la Feria Taurina ha sido definitivamente cancelada. Es por eso, que si este agosto fuese como los anteriores, los establecimientos ya estarían preparando las medianoches, los bollitos rellenos o las bizcochadas de las bandejas taurinas para las tardes en la plaza. Pero este año se ha presentado de manera diferente, y esta Feria ha sido suspendida, así que de momento, este agosto los festejos taurinos y sus meriendas quedan cancelados.