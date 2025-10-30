El Ejército se prepara en Almería para una guerra donde los robots y la IA serán protagonistas

En el marco del proceso de transformación hacia la Fuerza 35, el Ejército de Tierra ha llevado cabo un ejercicio con nuevas capacidades dentro de su Campaña de Experimentación Táctica 2025, organizada por el Centro de Fuerza Futura 2035 de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, con la colaboración de la Brigada Rey Alfonso XIII II de la Legión (Brigada Experimental del Ejército de Tierra). Del 27 al 31 de octubre, el Campo de Maniobras y Tiro “Álvarez de Sotomayor” es escenario de los ejercicios donde se integrado sistemas robotizados, en colaboración con la industria nacional y la participación de observadores internacionales y de las Fuerzas Armadas.

Durante el ejercicio se evaluaron capacidades en sistemas aéreos y terrestres no tripulados, guerra electrónica, sistemas antidron, municiones merodeadoras y soluciones de comunicaciones satelitales y 5G, en un entorno táctico que reproduce con realismo las condiciones de enfrentamiento en el campo de batalla moderno.

Con este ejercicio práctico el Ejército busca lograr varios objetivos. El primero es entender el escenario robotizado y los medios que se emplearán. En el nuevo campo de batalla surge el concepto de la franja robótica, una franja de terreno de más de 20 kilómetros de anchura, que sustituye a la tradicional línea de contacto, donde la tecnología ocupa progresivamente el lugar del combatiente en las zonas de mayor riesgo. Los drones, robots terrestres, sensores inteligentes y municiones autónomas, todo ello hiperconectado, interactúan entre sí para detectar, fijar y neutralizar amenazas, desplazando el contacto directo humano hacia posiciones más seguras en retaguardia.

El objetivo de esta experimentación es que las unidades del Ejército de Tierra comprendan cómo potenciar su propia eficacia y eficiencia, integrando la robótica y la inteligencia artificial, con el fin de ampliar el alcance de los efectos y proteger la vida de su personal.

Otro de los objetivos del ejercicio es la innovación y colaboración, ya que la industria nacional aprende junto al Ejército de Tierra. La Campaña de Experimentación Táctica consolida un modelo de colaboración directa con la industria nacional, fundamentalmente en este caso con más de 20 pequeñas y medianas empresas y start-ups nacionales que aportan sus medios sobre terreno para validar conceptos de empleo y procedimientos de las unidades operativas.

Esta cooperación permite entender por parte de las empresas nacionales lo que el Ejército de Tierra necesita, y a su vez desarrollar conceptos de empleo, generar lecciones aprendidas y ajustar los desarrollos industriales a las verdaderas necesidades del combate moderno. Este ecosistema de innovación compartida refuerza la autonomía estratégica de España y consolida la relación Ejército-industria como un pilar esencial para la transformación hacia la Fuerza 35.

Robots de guerra del Ejército de Tierra. / Marian León

El tercero de los objetivos es mantener el compromiso con las organizaciones internacionales y países aliados. El ejercicio cuenta con la asistencia de representantes de la Agencia Europea de Defensa y grupos de trabajo de la OTAN, así como personal de países amigos y aliados, que podrán observar los avances del Ejército de Tierra en materia de sistemas no tripulados y su interoperabilidad.

La colaboración con organizaciones internacionales y fuerzas aliadas favorece esta interoperabilidad, el intercambio de lecciones aprendidas y la adopción responsable de soluciones comunes, asegurando que esta actividad contribuye a la defensa colectiva.

En conclusión, es un Ejército que se transforma para combatir en el futuro. La Campaña de Experimentación Táctica 2025 representa un paso más en la transformación cultural y tecnológica del Ejército de Tierra. El cambio no se limita a la adopción de nuevos sistemas, sino que implica una nueva manera de pensar y combatir, donde la robótica, la inteligencia artificial y la cooperación con la industria se convierten en motor de la transformación.