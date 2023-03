Juan Francisco Rojas (VOX): "Almería no avanza porque ningún gobierno la cuida”

El acto de VOX 'Cuida lo tuyo', que se ha celebrado esta mañana en el Gran Hotel Almería, ha llenado uno de los salones de este emblemático lugar de la capital. El candidato a la alcaldía de Almería, Juan Francisco Rojas, ha estado acompañado por los diputados autonómicos, Rodrigo Alonso y Mercedes Rodríguez, y la vicepresidenta de VOX Almería, Manuela Martín.

La encargada de abrir el acto, Manuela Martín, ha agradecido a los asistentes su presencia, destacando la gran labor de todos los que forman “la familia de VOX en la provincia de Almería ya que no cesáis con vuestra colaboración y empeño, porque la mejor campaña es el ejemplo de cada uno de vosotros, con vuestro buen hacer cada día”.

Por su parte, Mercedes Rodríguez, ha defendido la importancia de tener unos servicios públicos dignos. “Un barrio sin escuelas, sin centros de salud, sin buenas conexiones o sin infraestructuras no es un barrio, es un conjunto de calles y edificios sin alma ni sustancia. Ante el abandono de muchos barrios y los crecientes problemas de exclusión social, ha llegado el momento de rescatar palabras que jamás debíamos haber olvidado, como compromiso, solidaridad o bien común”. La diputada ha añadido que “VOX cree que el dinero de nuestros impuestos no puede seguir financiando la fiesta de los políticos, sino que ha de dedicarse a erigir unos servicios públicos fuertes”.

JUAN FRANCISCO ROJAS: “ALMERÍA NO AVANZA”

El candidato de VOX a la alcaldía en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha centrado su intervención en las carencias de la capital y sus barrios que, tras años de gobierno del Partido Popular y PSOE, “vivimos estancados, Almería no avanza porque ningún gobierno la cuida. Es de las últimas de la fila de otras capitales de provincia que siempre nos adelantan en inversiones, en proyectos y en vanguardia”.

Además, Rojas hace referencia a uno de los problemas más palpables de la ciudad: la falta de limpieza. “Almería es de las ciudades más sucias de España y pagamos por la limpieza casi 40 millones de euros. Por ello, hemos pedido una auditoría externa de los servicios de limpieza para saber qué es lo que no funciona. ¿Alguno de vosotros sabe algo de este asunto? Nosotros tampoco”.

VOX apuesta por una bajada de impuestos, ya que Almería es una de las ciudades con varios al máximo legal. Por ejemplo, el Impuesto de Plusvalía Municipal se ha pasado de pagar el 20% de tipo de gravamen al 30% con la modificación de la última ordenanza aprobada este mismo año, muy por encima de Jaén, Granada o Sevilla. Lo mismo ocurre con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, donde se abona el 4% del coste total de la obra cuando en Jaén se abona el 3% y en Sevilla el 3,25%. “Este equipo de gobierno es muy eficaz recaudando, pero muy ineficaz haciendo inversiones reales. Hasta siete veces hemos reclamado una bajada de impuestos y siete veces nos han dicho que no”, denuncia Rojas.

Además, el candidato de VOX a la alcaldía ha lamentado el abandono que sufren los barrios “donde no se invierte ni se actúa”, así como la falta de ideas e improvisación en un sitio tan representativo como el Paseo de Almería, “que va de mal en peor”. “Por desgracia, no tenemos políticos preocupados por Almería, tenemos políticos preocupados por sus propias carreras”, concluye Rojas.

RODRIGO ALONSO: “LA AGENDA 2030 CRIMINALIZA LO QUE SIEMPRE HEMOS SIDO”

Ha cerrado el acto el portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, haciendo una defensa a ultranza del comercio local y de la soberanía alimentaria. Además, el diputado ha criticado las políticas socialistas, abrazadas por el PP, que promueve la Agenda 2030. “Nos están sustituyendo. Hoy marruecos vende más tomates que Almería”.

Asimismo, se ha referido a la difícil situación que sufren los comerciantes y el inexistente relevo generacional. “Esta mañana dando una vuelta por el Mercado Central hemos visto comercios que han ido de generación en generación. El carnicero es la cuarta generación y nos ha dicho que no iba a haber relevo generacional debido a que nadie quiere hacerse autónomo hoy en día”. Añade Alonso que “si estaba pagando 280 euros ahora paga 320 euros y le va a quedar 800 euros de pensión, lleva toda su vida cotizando y trabajando para luego cobrar 800 euros de pensión, ¿quién va querer seguir con el negocio? Y no porque no sea digno, sino porque han criminalizado lo que siempre hemos sido”.