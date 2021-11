Entrevista a un boxeador

Debutó como profesional el 31 de octubre de 2020, frente a Francisco Rodríguez al que derrotó por puntos en cuatro asaltos. En sus tres combates realizados hasta el momento los ha ganado todos. José María Hernández López (el Gallo) disputó su última pelea en el Hotel Barceló Cabo de Gata de la Urbanización El Toyo de Almería, el pasado sábado 30 de octubre de 2021, siendo ésta su primera lucha profesional en su ciudad natal. Feliz por boxear en su lugar donde nació y arropado por su gente obtuvo una merecida victoria, en lo que fue la 1ª edición de "Diamonds Boxing", un evento que augura más ediciones en el futuro. El prometedor boxeador de 24 años asegura que los golpes más duros no te los da el boxeo sino la propia vida. Criado en el barrio humilde de El Quemadero (donde aún vive), comenzó a boxear con tan sólo 15 años de edad, para según comenta "desahogarse en cierto modo y lidiar con el dolor del fallecimiento de su prima Eloísa", nombre que lleva puesto con orgullo en el dorso de su sudadera de deportista y que luce cada vez que sube a un cuadrilátero. José María es una persona modesta y buena, entregada y luchadora, que lo da todo por los suyos y por su profesión, y que con solo tratarlo te das cuenta de sus grandes dotes humanistas y del poder de su potencial.

R. G. F.: Hola José María, tenía ganas de entrevistarte desde hace tiempo... Me veo reflejado en ti en ciertos aspectos como en el logro de metas profesionales (más aún viniendo de una barriada marginal), coraje en la vida para tomar riesgos y noble personalidad. Quería que lo supieras. ¿Dónde y cuándo naciste?

José María: En Almería, el 23 de abril de 1997.

R. G. F.: ¿Tienes mujer e hijos?

José María: De momento hijos no tengo, mujer sí.

R. G. F.: ¿Cómo empiezas a practicar boxeo y por qué?

José María: De niño veía los combates de boxeo en el ya desaparecido canal de televisión Marca TV. Recuerdo que me gustaban. Antes en la televisión retransmitían boxeo, cosa que ahora es complicado de ver. Tras las muertes de dos familiares míos, me refugié en este deporte para poder lidiar con esta situación tan dolorosa. Desde los 15 años estoy boxeando, no sé hacer otra cosa que no sea boxear.

R. G. F.: ¿En qué club estás y quién es tu entrenador? ¿Constituye un aspecto esencial para ti el papel de un entrenador?

José María: En el club de siempre, en Club Almería Boxing. Mi entrenador es José Luis Cilla Ibáñez. El entrenador es quien te prepara tanto a nivel físico como psíquico. Quién está contigo dándote consejos y animándote en los combates. El tener a mi lado un buen entrenador como lo es José Luis Cilla es un gran privilegio para mí.

R. G. F.: ¿Y tu promotora?

José María: Mi promotora es KO Boxing.

R. G. F.: Háblame sobre tu palmarés y como diste el salto a profesional.

José María: Fui medalla de oro en el Campeonato de Andalucía de boxeo en la categoría Junior en 2015, en Utrera; y medalla de bronce en el Campeonato de España de boxeo, también en la categoría Junior, celebrado este mismo año en Los Alcázares. Obtuve asimismo la medalla de plata en el Campeonato de España de Clubes en diciembre de 2017. Y fui finalista en la Liga Marathonbet en 2019. Tras 6 años como amateur y habiendo realizado más de 30 combates paso a profesional. Mi debut fue en Cullera (Valencia) el 31 de octubre de 2020 frente a Francisco Rodríguez, obteniendo el triunfo por puntos. Después volví a pelear en Cullera, el 10 de abril de 2021, frente a un gran rival, el canario Alejandro Torres. Ambas veladas fueron organizadas por KO Boxing. Disputé mi último combate como profesional el 30 de octubre de 2021. Me enfrenté a Romeli Martínez en mi propia tierra, Almería. En los 3 combates que he realizado hasta el momento como profesional he obtenido la victoria.

R. G. F.: ¿Tus victorias y logros, sueles dedicárselas a alguien en especial?

José María: A quienes no están ya conmigo, pero que siempre me acompañan: a mi prima Eloísa y a mi sobrino Juan Miguel, que son los que me empujan a seguir luchando. Sobre todo a ellos, a mi equipo del club y a mi familia.

R. G. F.: ¿Cómo te ves en la actualidad?

José María: Muy bien, animadísimo. Si me subo a un cuadrilátero es para ganar, sino no me subo, para perder me quedo en casa.

R. G. F.: ¿Cómo es tu entrenamiento semanal y tus comidas?

José María: Por las mañanas trabajo el tema físico y por las tardes boxeo. Cuando hago una preparación física antes de un combate, entreno de lunes a sábado, unas 14 horas semanales. En cuanto a mi dieta, sobre todo tomo hidratos de carbono y proteínas.

R. G. F.: ¿Podrías decirme que te aporta el boxeo?

José María: Para mí hoy día lo es todo. Con él me desahogo y me libero de todos los problemas, el boxeo me hace sentir bien conmigo mismo, tanto física como mentalmente.

R. G. F.: Una pregunta que siempre hago: el boxeo, ¿es duro?

José María: Realmente si lo es, pero cuando estás dentro de este mundillo te das cuenta que los golpes más duros te los da la vida.

R. G. F.: ¿Cómo te ganas la vida?

José María: Doy clases de boxeo tres días a la semana en el gimnasio del IES Bahía de Almería, y del dinero que saco de los combates que realizo.

R. G. F.: ¿Alguna vez te has lesionado gravemente?

José María: Rotura de húmero.

R. G. F.: ¿Qué consejo le puedes dar a un joven que comienza ahora su andadura en el boxeo?

José María: Que trabaje duro y que tanto en el boxeo como en la vida nadie te va a regalar nada.

R. G. F.: ¿Almería está inmersa en un nuevo resurgimiento del boxeo?

José María: Si, yo creo que se ha venido arriba otra vez este deporte. La gente se está interesando cada vez más por el boxeo y ahora hay más afición, por eso vemos como salen púgiles jóvenes más talentosos, que son las nuevas generaciones.