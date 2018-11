FAAM recibe el prestigioso premio nacional Cermi en la categoría de Inclusión Laboral

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) ha recibido el prestigioso premio Cermi en la categoría de Inclusión Laboral. Distinción promovida por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad, que ha otorgado este galardón en la edición 2018 a FAAM valorando la labor que durante más de tres décadas lleva realizando la Federación en la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad a través del empleo.

Luis Cayo presidente de CERMI estatal "Estos premios buscan la excelencia en discapacidad y allí donde hay un proyecto de iniciativa meritoria la queremos señalar como ejemplo, como modelo, como buena práctica, extensible y replicable".

El presidente de Cermi estatal, Luis Cayo, ha hecho entrega del distintivo y ha incidido en que estos premios "buscan la excelencia en discapacidad y allí donde hay un proyecto de iniciativa meritoria la queremos señalar como ejemplo, como modelo, como buena práctica, extensible y replicable". Se nos propuso la candidatura de FAAM que con sus 30 años de actividad sostenida, y la riqueza y el valor generado en el entorno, en el empleo, que creo que es absolutamente un paradigma desde la iniciativa social, un gran operador económico arraigado en lo local desde la iniciativa social, y el jurado no tuvo duda y por unanimidad le concedió el 'Premio Cermi. es 2018'.

Presidente de CERMI estatal "Queremos decir que FAAM lo hace muy bien y lo vamos a repetir en toda España porque en otros lugares del territorio nacional pueden aprender y pueden seguir este ejemplo que se ha hecho en Almería".

"Yo creo que es una llamada de atención". "Desde la sociedad civil se puede contribuir a ese bien básico del empleo en un grupo excluido, con muchas dificultades". "Queremos decir que FAAM lo hace muy bien y lo vamos a repetir en toda España porque en otros lugares del territorio nacional pueden aprender y pueden seguir este ejemplo que se ha hecho aquí en Almería".

Para Luis Cayo, las personas con discapacidad en el ámbito de la inclusión laboral "seguimos 40 años después de vida democrática estando excluidas sistemáticamente y estructuralmente del bien básico del empleo. Y ante ello hay varias respuestas posibles. La respuesta pública a través de leyes, de políticas de empleo, la respuesta del mercado, donde son los empresarios privados los que generan riqueza y empleo, y esas dos respuestas tradicionales no han bastado para mejorar la situación de las personas con discapacidad que estamos 40 puntos por debajo en tasa de actividad". "Esto ha dado pie a que haya iniciativa social, a que haya empresarios, operadores socio-económicos que no buscan el lucro, que no tienen una obligación por ser poder público, sino que personas con discapacidad agrupadas en instituciones no lucrativas han generado proyectos empresariales de todo tipo".

Valentín Sola, presidente de FAAM "Nos sentimos felices por ser merecedores de este reconocimiento que hacemos extensible al resto de las asociaciones que forman parte de FAAM, y que trabajan a diario por la inserción laboral de personas con discapacidad".

El presidente de FAAM, Valentín Sola, ha manifestado la satisfacción de la Federación por recibir uno de los reconocimientos "más importantes que hay en el ámbito de la inserción laboral". "Nos sentimos felices por ser merecedores de este reconocimiento que hacemos extensible al resto de las asociaciones que forman parte de FAAM, y que trabajan a diario por la inserción laboral de personas con discapacidad". "Este reconocimiento nos hace más visibles a la sociedad, y también nos identifica como un referente en buenas prácticas en la inserción laboral de personas con discapacidad, y por otro lado sin duda es una motivación muy importante para seguir avanzando en esa inclusión laboral de las personas con discapacidad como una de las claves fundamentales para la inclusión social de este colectivo".

Trayectoria de FAAM

Desde el inicio de su trayectoria en el año 1987 la organización comenzó a trabajar por promover a través del empleo la inclusión social. En ese año comenzaron en la entidad 3 técnicos y a lo largo de estas tres décadas ha sido exponencial el crecimiento pasando en la actualidad a contar con una plantilla de casi 400 trabajadores al frente de sus servicios, centros y áreas de apoyo al tejido asociativo.

Centro Especial de Empleo El año 1997 fue clave en la historia de la entidad ya que se constituyó como Centro Especial de Empleo y supuso su profesionalización a partir de la cual comenzó a gestionar centros y servicios. Por otra parte la inserción laboral de las personas con discapacidad se realiza también a través de la gestión de programas específicos de empleo con los que se promueve el asesoramiento especializado e individualizado y se informa a las empresas sobre los beneficios fiscales de contratar a personas con discapacidad

En el último año han sido varios los programas desarrollados como Andalucía Orienta financiado por el Servicio Andaluz de Empleo que nos ha permitido atender a 930 usuarios en búsqueda activa de empleo. El servicio de acompañamiento a la inserción a través del cual han participado 47 personas con discapacidad y especiales dificultades de inserción. También en el último año se ha desarrollado el Servicio de Integración Laboral financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el que FAAM ha atendido a 252 personas y se han visitado 103 empresas de toda la provincia.

Un cuarto programa, el de Acciones Experimentales, financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía promovía la atención de 34 participantes en la capital y Vera. En total a lo largo del último ejercicio FAAM atendía a 935 personas con discapacidad en el área de empleo y promovía la contratación de 183 profesionales con discapacidad.