El empresario del caso 'Ohanes' se enfrenta a la cárcel por una estafa

Modesto Francisco López Ortega fue el protagonista de numerosas noticias tras denunciar en diciembre de 2008 al ex alcalde de Ohanes, Juan Francisco Sierra, por presuntos delitos de coacción y cohecho. Una denuncia que se tradujo en el conocido como caso 'Ohanes' y que provocó la dimisión del por aquel entonces regidor de este pueblo, que sin embargo no fue juzgado nunca al no contemplar la Fiscalía el delito de coacciones y debido al que el de cohecho había prescrito, lo que provocó el archivo de la causa.

Años más tarde, es el empresario que grabó al primer edil cuando presuntamente recibía 30.000 euros de su mano para obtener una licencia de primera ocupación, el que se sentará en el banquillo acusado por un delito de estafa por el que se enfrenta, junto a su supuesto cómplice, a penas que suman cinco años y medio de prisión.

Modesto López habría emitido un pagaré de 120.000 euros para apropiarse del dinero

El escrito de acusación de la Fiscalía consultado por Diario de Almería recoge que los acusados Modesto Francisco López Ortega y José Antonio M.N., aprovecharon que el segundo de ellos era director de una sucursal de Caja Granada ubicada en la avenida Cabo de Gata de la capital almeriense para defraudar a dicha entidad con "intención de obtener un ilícito beneficio".

Según el relato del fiscal, Modesto libró un pagaré por importe de 124.120 euros el 15 de febrero de 2008 "fingiendo ser el medio de pago" de una supuesta operación comercial a favor de un tercero y se lo entregó al segundo acusado.

El Ministerio Público sostiene que José Antonio M.N. descontó dicho pagaré en su sucursal y el 25 de febrero de 2008 emitió dos cheques al portador por valor de 85.000 y 35.000 euros, presuntamente imitando la firma del supuesto beneficiario del pagaré.

Tras esto, siempre según esta versión de los hechos, ambos procesados se apoderaron de este dinero e ingresaron dicho importe en una cuenta bancaria perteneciente a la empresa Mengemor Promociones y Desarrollos Turísticos SL, de la que era administrador único Modesto.

Así las cosas, el pagaré devino en impagado a su vencimiento el 15 de junio de 2008.

La Fiscalía considera que ambos acusados cometieron un delito de estafa en concurso medial con otro de estafa, solicitando 3 años y medio de cárcel y multa de 8 meses a razón de 6 euros al día por el primero, y dos años de prisión y multa de 6 euros diarios durante 8 meses por el segundo.

Asimismo, pide que ambos paguen al Banco Mare Nostrum, sucesor de la Caja General de Ahorros de Granada, una indemnización de 120.000 euros.

La vista oral por esta causa se celebrará el próximo 3 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.