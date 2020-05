Encuentro digital para abrir la tienda con seguridad

El Ayuntamiento de Almería, a través del Plan Estratégico Almería 20/30, está asesorando a los comerciantes de la ciudad a través de encuentros digitales gratuitos que tienen como fin potenciar la actividad comercial post COVID-19. Por ello, hoy se ha celebrado desde las 9:30 horas, el primer encuentro bajo el nombre ‘Prepara tu tienda para el Día D’, impartido por el director y consultor de ‘Actualiza Retail’, Celestino Martínez.

El seminario ha tenido una duración de dos horas y los participantes han podido conocer de primera mano los consejos y medidas de protección, limpieza y desinfección de los establecimientos con los productos y EPIS, además del uso de mascarillas en caso de no poder emplear las medidas de distanciamiento. El consultor Celestino Martínez ha ido desgranando la normativa que se debe cumplir para poder abrir, así como las recomendaciones para realizar la labor comercial con seguridad y garantías para clientes y comerciantes.

El experto ha aconsejado la limpieza general dos veces y los puestos de trabajo en cada turno y al cierre. Además, para la protección de los clientes ha informado que en los locales hay que “garantizar los dispensadores de gel y señalar la distancia de 2 metros con el vendedor. De no ser posible, es obligatorio garantizar que haya un metro de separación, habiendo instalado mostradores o mamparas. Y si no hay barreras y no se puede dejar la distancia mínima es obligatorio el uso de mascarillas y guantes que aseguren la protección tanto del trabajadores como del cliente”.

En el ‘webinar’, el consultor ha explicado en referencia a los establecimientos de moda y textil que “el uso de probadores debe ser limitado y acceder solo una persona. Tras su uso, el probador debe ser limpiado y desinfectado”. En esta línea, el establecimiento tiene que llevar a cabo la desinfección de prendas y su tratamiento, una vez probadas o devueltas; poniendo de ejemplo que Inditex, “empleará una pulverización desinfectante” o en el caso de Mango, “tiene las prendas de ropa en una zona habilitada de cuarentena”.

En la misma línea, Celestino Martínez ha afirmado que “es importante potenciar los canales de comunicación del negocio con los clientes, para sepan las medidas de seguridad que se han adoptado y la situación del comercio, que está abierto a partir del día 11 y cuál es el horario. Hay que potenciar la cercanía con el cliente”.

También se ha abordado los retos con los clientes y el comercio online. Los usuarios han conocido, de la mano de Celestino Martínez las nuevas necesidades y prioridades de los clientes en un futuro marcado por la nueva realidad traída por el coronavirus y que ha culminado con las dudas de los que han participado en el seminario. En estos tiempos donde las tiendas permanecen cerradas, ha aumentado el comercio online y, sobre todo, Martínez ha especificado que “hay que tener un cambio de prioridades y valores”. El seminario online ha terminado con una ronda de preguntas donde se ha respondido a las dudas de los comerciantes.

Mañana, viernes 8 de mayo, a las 9.30 horas, se celebrará el segundo encuentro digital de carácter gratuito. La creadora de ‘AllRetail’, Tania Pareja, impartirá el seminario que se enfocará en ‘Cómo activar nuevos canales de venta’. El objetivo de este ‘Webinar’ es que los comerciantes sepan qué hacer con las herramientas que ya tienen y descubran nuevas opciones para llegar a los clientes y fomentar la venta.