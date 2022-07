El papel preventivo de enfermedades de la dieta mediterránea, también en los Cursos de Verano de la UAL

El hotel Nuevo Torreluz acoge desde este miércoles y hasta el viernes el Curso de Verano ‘Dieta mediterránea y vida saludable’ en el que profesionales de diferentes ámbitos hablarán de la importancia de esta dieta en la prevención de enfermedades y en sus beneficios medioambientales.

Juan García, vicerrector de Posgrado, Empleabilidad y Relación con las empresas e instituciones de la Universidad de Almería, ha destacado que este curso versa sobre una temática de relevancia “que es una de las líneas estratégicas que tiene la UAL, que salta incluso de lo agroalimentario conectando con salud y también con los elementos de turismo y gastronomía, y en un año tan importante en el que va a comenzar el Grado de Medicina”. También ha destacado que los directores del curso forman parte de de la unión que tiene la UAL con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental para crear el seminario permanente de dieta mediterránea y vida saludable. “El curso ha tenido gran éxito de alumnado interesado en esta temática, lo que ayudará a tener personal mejor formado en estos ámbitos en la provincia de Almería”.

Esta línea estratégica de la UAL la comparten de los sectores económicos, productivos y sociales de la provincia, representados también en la inauguración del curso. Así, el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha señalado que apoyan la celebración de este curso “con becas para 10 alumnos y lo hacemos como una apuesta más por el fomento de la dieta mediterránea y la vida saludable. No puede ser de otra manera cuando estamos y somos la provincia de Almería, la cuna de una producción hortofrutícola que es sinónimo de alimentación saludable, de salud. Cada vez más se imponen los mensajes favorecedores de una vida sana y de una alimentación equilibrada en el que las frutas y hortalizas ocupan un lugar esencial. Y Almería las produce. La apuesta y la adherencia a la dieta mediterránea no es solo un estilo de vida sino también un valor añadido para que el sector agrícola almeriense escale posiciones en los mercados más exigentes”.

Por su parte, Santiago Alfonso Rodríguez, director del área de comunicación y reputación corporativa de Cosentino, ha declarado que les pareció “muy interesante sumarnos a este curso porque venimos de una colaboración estrecha con la Fundación Ramao (Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental) realizando cursos y seminarios de concienciación de la importancia de la dieta mediterránea para una mayor calidad de vida. Lo que Cosentino ha hecho en este curso ha sido incorporar a su Instituto Silestone, en concreto a su portavoz científica, la microbióloga Maite Pelayo, para hacer una ponencia este viernes. Los objetivos del Instituto Silestone son muy coincidentes con los objetivos que persigue el programa de este seminario y nos parece una vía de colaboración y de poner en práctica nuestra responsabilidad social corporativa porque pensamos que hay que adquirir un compromiso con la sociedad fomentando hábitos de vida saludable porque ayudan a que las personas tengamos una mejor calidad de vida”.

Por su parte, Pablo Morales, responsable de Marketing y Comunicación de Peregrin, ha indicado que están “encantados de participar en este curso y de colaborar desde hace muchos años con la Fundación Ramao, que promueve hábitos de vida saludable y una alimentación sana y equilibrada. Para nosotros es muy importante apostar por este tipo de proyectos porque somos una empresa comercializadora de todos los productos de la dieta mediterránea y qué mejor que un curso de esta temática para vender las bondades de los productos de Almería”.

Por último, el director del curso, Alejandro Bonetti ha explicado que a lo largo de estos tres días se desarrollarán los temas más transcendentes que actualmente la dieta mediterránea lleva implícitos como la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, neurodegenerativas y el cáncer. Se tratarán a través de 14 ponencias y dos talleres con profesionales de las áreas agroalimentaria, científico, sanitaria e investigadora y gastronómica. “Sabemos que la dieta mediterránea influye directamente en la prevención de las grandes epidemias del siglo XXI: la obesidad, Covid (aquellos que siguen la dieta mediterránea tiene una baja incidencia de Covid y nunca van a la UCI) y el medioambiente (hoy sabemos que es la dieta que menos agrede al medio ambiente con una huella de carbono mínima)”.

‘La dieta mediterránea y su papel en la prevención del cáncer’

Pedro Pérez, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha sido el primer ponente de este curso para hablar de ‘La dieta mediterránea y su papel en la prevención del cáncer’. En ella, ha repasado los factores de riesgo de cáncer, la situación del cáncer en España, algunos aspectos de por qué se produce el cáncer y por qué se desarrolla y del impacto que la dieta mediterránea puede tener en la prevención del cáncer.

“Tenemos bastantes estudios sobre, por un lado, a qué niveles actúan los alimentos en la cadena de producción de un cáncer, y también tenemos estudios con pacientes en los que se demuestra que en los pulmones, mama, colon o próstata, el uso de una dieta mediterránea correcta reduce la incidencia de cáncer. E incluso en algunos casos si se desarrolla un cáncer de próstata, suele ser menos agresivo que cuando llevamos una vida con hábitos dietéticos negativos”.

Frutas verduras, pescado, frutos secos y aceite de oliva

Los alimentos saludables son las frutas, verduras, pescado, frutos secos y aceite de oliva. “Eso no significa que no podamos consumir otro tipo de nutrientes, pero no pueden ser el centro de nuestra dieta, no debemos copiar esas dietas más basura, americanas o del norte de Europa donde no disponen de los alimentos que tenemos nosotros aquí. Lo que tenemos que hacer es aprovechar estos productos y dotarnos de una dieta saludable y rica, que es algo que llevamos haciendo toda la vida. A esto hay que añadirle el ejercicio, porque la dieta sin ejercicio tiene un valor mucho más pequeño”

Lo que se está planteando a nivel mundial “es copiar la dieta mediterránea porque se ha demostrado que conlleva la posibilidad de reducir el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades como cardiovasculares o cerebrales. Por lo tanto, es una inversión excelente aprovecharla”.

Sobre los principales factores de riesgo de cáncer Pedro Pérez señala que son “la dieta, el sedentarismo y el tabaco y el sol”. Y recomienda protegerse y evitar las horas de sol más fuertes. Además, ha arrojado un dato muy significativo. “Hoy día se piensa que si evitásemos la obesidad y el tabaco podríamos reducir alrededor del 40 por ciento el riesgo de cánceres. Siempre estamos un poco quejándonos de que no hay recursos, y muchas veces los recursos los tenemos al alcance de la mano. Tenemos que ser los primeros concienciados en cuidarnos a nosotros mismos evitando la obesidad, a través de una dieta equilibrada y ejercicio, y el tabaco. Esto casi nos puede reducir a la mitad la posibilidad de desarrollar un cáncer a lo largo de la vida”.