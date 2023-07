Rocío de Meer: "En Almería, el voto útil es Vox"

–¿El eslogan de Vox para estas elecciones es “Vota lo que importa”. ¿Qué cree que es lo que le importa a los almerienses?

–Hemos llegado a un momento en el que las políticas son muy colaterales. Si te vas a las propuestas del PP sobre agricultura no van a solucionar el problema de raíz y lo que de verdad importa. Si vamos a lo esencial y no solucionamos el problema gordo que hay en la agricultura de la competencia desleal y protegemos el sector primario frente a terceras instituciones, como puede ser Bruselas, que hace acuerdos comerciales que nos pueden perjudicar, no vamos a solucionar nunca el problema. Y así, con todo. En la industria pasa igual: si no apostamos por una soberanía industrial Y dejamos de vender la soberanía a otros países del mundo, no vamos a ser un país fuerte y vamos a generar puestos de trabajo. En lo social, también lo más importante es que la gente que más lo necesita esté más apoyada por los poderes públicos. Si no recortamos un gasto político que no está repercutiendo en el bienestar de quiénes más lo necesitan, tampoco vamos a solucionar nunca este problema. Esto es lo que de verdad importa.

–¿Cuando habla de recortar un gasto político se refiere al Ministerio de Igualdad?

–A muchas cosas. Todos somos conscientes de las duplicidades y triplicidades administrativas que tenemos en nuestro país. El otro me decían que el presidente del Gobierno tiene 700 asesores. Si es que no le da tiempo a escucharlos a todos. ¿Y cuántos asesores tiene cada ministro? Al mismo tiempo, vete a cada comunidad autónoma, sus presidentes, los parlamentos, las consejerías... Hay una triplicidad administrativa por donde se va muchísimo dinero público que podría repercutir en el bienestar de los españoles. Y, por otro lado, es evidente que hay un gasto político, esencialmente ideológico, donde podemos meter figuras como el Ministerio de Igualdad, dotado con hasta 570 millones de euros, que lo que se ha dedicado a hacer es estudios sobre el género no binario, la masturbación femenina, convenios con los ayuntamientos para pintar los bancos de colores, puntos violeta, planes con perspectiva de género como lo que llamaban Estrategia Nacional de Igualdad, dotada con hasta 2.000 millones de euros. Me molesté en leerme esa estrategia completa para los próximos cinco años para ver en qué íbamos a gastar una cantidad que es mayor que la del presupuesto del Ministerio de Sanidad, y era para hacer planes con ideología de género. Hay un gasto político que no se puede hacer en un momento en el que en España hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza y 2,5 millones de personas que no llegan a fin de mes, que no pueden comprar carne o pescado una vez a la semana. Pensamos que es una burla a los españoles y es totalmente intolerable.

–Hablaba antes sobre la agricultura, que es uno de los sectores donde VOX ha encontrado un caladero de votos importante. ¿Qué mejores tendrán los agricultores si ustedes llegan a gobernar?

–Tienen un compromiso esencial muy fuerte que es que Vox se va a atrever a solucionar el gran problema sin el cual el resto no se van a remediar. Eso es luchar contra la competencia desleal en países terceros. Nos decía el otro día una agricultora de una explotación familiar aquí en Almería que si cierra un contrato con un cliente, por ejemplo por el calabacín a 90 céntimos, de pronto la pueden llamar diciéndole que acaban de llegar tres camiones de Marruecos y así, al día siguiente el precio está a 30-50 céntimos. Va a haber un mercado invadido y van a tener que tirar los precios y no van a poder pagar las deudas. Si no se atajan los problemas esenciales del sector primario, todo lo demás van a ser solo parches.

–Es indudable que el milagro del sector agroalimentario almeriense le debe mucho a Europa. Usted ha dicho que la Unión Europea es una «máquina implacable de imponer normas”. ¿En su opinión, España estaría mejor fuera de la UE? ¿Es eso lo que plantea VOX?

–Nos llaman muchas cosas, como “Eurófobos” o no sé. Ya me pierdo la verdad. Me da un poco igual lo que nos llamen. Lo que somos es euroexigentes. Pensamos que las organizaciones internacionales están, esencialmente, para servir a sus estados miembros. ¿En qué momento se ha cambiado el paradigma? ¿En qué momento es España la que debe estar al servicio de Bruselas y no al revés? ¿En qué momento son los políticos de España los que tienen que ir a Bruselas con la cabeza agachada a ver si no les regañan? Los últimos días hemos escuchado a todos los políticos almerienses diciendo que no se puede hacer tal cosa porque nos riñe la Unión Europea. Es de absoluto sentido común que si estamos en una organización internacional será para que nos beneficie. Tendremos que ir a la sede de esa institución internacional a exigir lo que es bueno para España y los españoles.

– Hablemos de sus propuestas en materia de vivienda. Muchos jóvenes almerienses tienen dificultad para acceder a la vivienda por el aumento de precios o el fenómeno de los alquileres vacaciones, que reduce la oferta de alquileres. ¿Cómo piensa solucionar VOX ese problema?

–La vivienda es un problema de España, pero no es el mismo problema según si hablamos de ciudades, zonas rurales, lugares más turísticos. Pero hay una característica común en toda España: falta vivienda social. Pensamos que tiene que haber un plan ambicioso de vivienda social, pero no las 80.000 que prometía Pedro Sánchez, sino que a España le hacen falta un millón de viviendas sociales solo para estar en la media de la Unión Europea. Y luego también habrá que tomar medidas para hacer la vivienda accesible, desde reducciones impositivas correspondientes hasta hipotecas parcialmente financiadas por los poderes públicos en algunos casos. Y, por otro lado, hay que incentivar el acceso a la vivienda de las familias.

–Los expertos dicen que Almería es una de las provincias ‘bisagra’ donde la indecisión de los votantes puede provocar aún cambios significativos con respecto a las encuestas. ¿Qué expectativas tiene VOX en Almería?

–Las encuestas las carga el diablo. Hacen el papel de dirigir el voto. Siempre hemos sido muy escépticos con ellas, porque a veces nos han dado incluso la desaparición y después de las elecciones nos han dado un montón de escaños. Estamos muy satisfechos con la campaña, porque hemos encontrado un cariño muy bonito en las calles. Santiago Abascal, allá por donde pasaba de España no podía ni repostar el vehículo. Nos quedamos con eso y con que se respete a los españoles y no se venda la piel del oso antes de matarlo, que es lo que estamos viendo en muchos mítines. Hay que respetar lo que van a decidir los españoles y no anticiparse a ver en función de eso qué pacto eventual podemos hacer en el futuro. No estamos en ese juego. Respetamos profundamente a los españoles, hacemos nuestra campaña e intentamos convencer a los máximos posibles. Pese a las encuestas y las manipulaciones, no jugamos a eso.

–El votante de derechas que se debata entre PP y VOX puede llegar a pensar que el voto útil es votar a Feijóo. ¿Cómo lo convencería? ¿Qué diferencias hay entre su partido y el Partido Popular?

– Vox tiene muchas diferencias con el PP. Ni siquiera nuestros votantes son todos de un mismo perfil. Cinco años después de la consolidación y entrada en las instituciones de nuestro partido político se ha visto como la horquilla de Vox es mucho más amplia que la del Partido Popular. El voto no es patrimonio de nadie. Pero es evidente que el espectro, la horquilla, es mucho más amplia en el caso de Vox. No tenemos un perfil que sea intercambiable con el del PP. En todo caso, sobre los mensajes sobre el voto útil, en Almería es mentira. Aquí lo útil sería votar a Vox porque el último escaño en juego se lo podría llevar Sumar. El Partido Popular ya tiene decididos sus escaños, más o menos, pero el último escaño lo que está en juego es si es para Sumar o para Vox. En cualquier caso no me gusta ese argumento, porque consideramos que lo más útil es votar a quien te represente y represente tus intereses. Todo lo demás no importa.

-Dice que no entran en ese juego de los pactos, pero le tengo que preguntar por ello. Si los resultados del domingo propician la posibilidad de un gobierno de coalición del PP con VOX: ¿Qué pediría su partido? ¿Cuáles son las líneas rojas o los mínimos innegociables para llegar a un acuerdo?

Los votantes ya nos conocen. Somos una formación esencialmente transparente. Como todo el mundo ha podido ver después de las elecciones municipales y autonómicas, hemos tenido la mano tendida para conformar una alternativa. Es lo mismo que decimos a nivel nacional. Vamos a por todas: primero a por que Santiago Abascal sea presidente de España y luego a darlo todo por conformar una alternativa de Gobierno para poder echar a quienes tanto daño están haciendo a España. La gente lo sabe, además. Todo el mundo tiene la certeza de lo que suele hacer Vox y cuál es su papel. Lo que decimos, lo cumplimos. Lo que no sabemos es lo que va a hacer el PP. Estamos observando como el señor Feijóo parece que va a por todos los votantes. El otro día lo veíamos decir a los votantes de Podemos que si querían que Vox no decida el próximo Gobierno que votasen al Partido Popular. Se ha dirigido a los seguidores de todos los partidos prometiéndoles que Vox no va tomar decisiones. Por un lado es una falta de respeto, para empezar a los españoles porque hay que esperar a que decidan ellos. Y en segundo lugar, Feijóo es un poco huevo Kinder Sorpresa. Ha apelado a los votantes de todos. ¿Al final qué va a hacer, pues en el debate del cara a cara del bipartidismo casi le puso un cheque en blanco a Sánchez prometiendo investirle si es la lista más votada? Creo que, honestamente, si fuera votante del PP estaría bastante confusa.

-El voto por correo parece que va a jugar un papel crucial en estas elecciones. Pero a pesar de ello, ¿les preocupa que el calor y la fecha pueda hacer que haya menor participación? ¿Eso perjudicaría a Vox?

- Honestamente, no tengo ni idea de si una baja participación nos perjudicaría o no. No he entrado en calcular eso o si está calculado no me he molestado en leerlo. Lo deseable es que haya una buena participación para que los resultados electorales sean lo más parecido posible a la voluntad de los españoles. Nos jugamos mucho en estas elecciones, el poder darle la vuelta a todo.

- ¿Se contentarían con repetir los resultados de 2019 en Almería, donde obtuvieron dos escaños, o van a por el tercero?

- En Vox solo estamos contentos cuando es bueno para España. Aunque sea bueno para nosotros, si no redunda en el beneficio de España y los españoles no vamos a estar contentos. Si el resultado es muy bueno a nivel nacional se conforma una alternativa estaremos contentos. Pero si tenemos muy buen resultado en Almería pero a nivel nacional no es posible conformar esa alternativa y vamos a volver a sufrir otros cuatro años en los cuales los españoles lo van a pasar mal, pues estaremos muy decepcionados.