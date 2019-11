José Guirao: “El Gobierno tiene una clara apuesta por las infraestructuras de Almería”

José Guirao Cabrera (Pulpí, 1959) es un reconocido gestor cultural que fue nombrado ministro el 14 de junio de 2018. Hasta ese momento ni le rondó la cabeza ser actor en el escenario de la política, si bien una vez instalado en el despacho de la Plaza del Rey tenía claro que quería liderar la candidatura del PSOE en su tierra en las elecciones de abril y ahora repite en las de noviembre. La lista encabezada por Guirao, que fue responsable del Área de Cultura de la Diputación entre 1983 y 1987, consiguió darle la vuelta a la tortilla a quince años de hegemonía de los populares en los últimos comicios y este domingo aspira a una reválida.

–Otras elecciones y los sondeos vaticinan nuevas citas de manera que entramos en un bucle...

– El hecho de que se produzcan estas elecciones debería desterrar la actitud de bloqueo de la mayoría de los partidos de la Cámara por la que hemos llegado aquí. No creo políticamente viable que esa situación se vuelva a repetir tras del domingo.

– ¿Cree que están condenados a entenderse PSOE y PP?

– Nadie está hablando en esos términos y, además, no serían bien entendidos ni en unos votantes ni en los otros. La cuestión es poder tener una investidura y se puede conseguir de muchas maneras. No haría falta un acuerdo de gobierno ni mucho menos una coalición entre los grandes partidos.

– ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda española llegar a acuerdos en el Gobierno, comunidades e incluso en pequeños ayuntamientos? ¿Y por qué a la derecha le cuesta menos?

– Creo que justamente no están siendo temas programáticos porque el PSOE ofreció a Unidas Podemos primero un acuerdo de programa y luego ver como se implementaba y lo único de lo que querían hablar era de sus puestos en el Gobierno. Creo que a veces la izquierda hace una lectura errónea de qué es lo que quieren los votantes y para qué sirven los acuerdos por inexperiencia o falta de realismo. Esa actitud ha impedido en varias ocasiones que haya un Gobierno de izquierdas y me parece poco rentable políticamente para todos. Estamos aquí para resolver los problemas de los ciudadanos y no para preocuparnos de otras cuestiones como quién es más de izquierdas y reparte los certificados. En cuanto a la derecha lo que me sorprende es que su facilidad para llegar a acuerdos haya sido a costa de blanquear a un partido de extrema derecha cuando en el resto de Europa han sido vetados con una línea de cortafuegos y aquí con toda naturalidad PP y Ciudadanos normalizan unas políticas que los van a condicionar y mucho en los próximos años. Creo que es un grave error democrático pactar con partidos como Vox con tal de que no gobierne el PSOE y también es un error estratégico que les pasará factura.

– ¿Considera que Vox mejorará sus resultados este domingo?

– No lo sé, espero y creo que no porque ya ocurrió con las anteriores que en muchas encuestas tenían hasta 70 diputados y se quedaron en un tercio y perdió votos en las municipales y europeas. Tienen un discurso basado en estereotipos del siglo pasado y algunos del anterior, en eslóganes y frases vacías y en propuestas fuera del marco democrático y otras imposibles de cumplir por un país dentro de la Unión Europea. Y lo que más me sorprende todavía es que en determinados lugares como Almería tenga esa intención de voto un partido con un discurso antieuropeo cuando vivimos de Europa al ser una provincia exportadora. Y contra la inmigración ilegal que es anecdótica y cuando está dentro de la legalidad ha sido básica para el desarrollo de Almería.

– La inmigración da y quita votos.

– No se puede plantear inmigración ilegal plantearla como un problema en un país de 47 millones de habitantes cuando entre octubre de 2018 y 2019 se ha bajado en un 51% y vamos a terminar el año con poco más de 40.000 inmigrantes. Y de esas entradas ilegales se quedan en España un 30%, por lo que me parece que están falseando la realidad y las estadísticas para hacer un discurso intolerable contra la diversidad y el otro. Que PP y Cs hayan tenido que asumir ese discurso para contar con el voto de Vox es un claro perjuicio para la democracia.

–¿Cree que ese 'apoyo' de Vox al gobierno bipartito les pasará factura en Andalucía?

– Sería lo más razonable y hemos tenido casos clarísimos como el Viogen en El Ejido. El PP por asumir los presupuestos de Vox dijo que se retiraba y dar marcha atrás por las críticas. De este tipo de decisiones veremos muchas más y en algunas no darán marcha atrás. Es un mal negocio asociarse con discursos que en algunos casos van contra las leyes y la Constitución y en otros atentan contra la razón.

- ¿En qué se ha traducido para Almería el Gobierno del PSOE?

– Para mí el logro más claro porque es tangible son las inversiones en infraestructuras, en concreto las ferroviarias. En este periodo se han contratado obras por valor de 1.200 millones de euros de la línea de AVE a Murcia después de que durante ocho años de Gobierno del PP se realizaran cero contrataciones, bueno hicieron una para tapar los túneles de los Arejos para que no se deterioraran porque estaban paralizadas las inversiones. También está en fase de información pública hasta final de mes y es muy importante para esta provincia la conexión entre la A-7 y la A-92, una histórica demanda que tendrán una inversión de más de 30 millones de euros. Y el encargo del proyecto que ya se ha hecho para el tercer carril de la autovía entre Almería y Roquetas. El Gobierno del que formo parte y me siento muy orgulloso ha tenido una clara apuesta por las infraestructuras en Almería que son imprescindibles para seguir desarrollando nuestra economía y también se está empezando a impulsar la autosuficiencia del agua para que no dependamos de circunstancias externas para tener aseguradas las necesidades hídricas de la población y la agricultura.

–¿Cree que ha ejercido bien de ministro almeriense?

– Todo lo que he podido. Y en temas de patrimonio cultural si vemos el periodo de Gobierno del PP ha habido años sin inversiones ni del 1,5% Cultural y en el primer año del PSOE hemos tenido cuatro proyectos y podrían ser más. Considero que sí he ejercido de ministro almeriense.

– ¿Y qué proyectos tienen para esta provincia?

– Queda muchísimo por hacer. Almería es un territorio que en todos los ámbitos tiene unas posibilidades de futuro enormes. Dentro del marco del cambio de modelo económico que lleva aparejado la transición ecológica tenemos fuentes inagotables como las horas de sol y tecnología de energías alternativas tanto centros de investigación como un entramado de empresas de peso . También tenemos todas las posibilidades que nos da un segmento que está creciendo en importancia en la economía nacional que es el turismo deportivo y el cultural. De los algo más de 80 millones de turistas que llegaron a España al menos 12 lo hicieron por temas deportivos a practicarlo y a eventos. Es un sector en auge y está ligado al turismo de naturaleza. Nosotros por climatología y espacios naturales protegidos, por tener mar y montaña, por la biodiversidad geológica podemos crecer.

– ¿Cómo está siendo la campaña electoral? ¿Percibe hastío?

– He hecho una campaña de doble vertiente, una más abierta y genérica hablando de los problemas de Almería con los ciudadanos y sectores y otra más centrada en la cultura. No he percibido desánimo, pero sí esa sensación de incertidumbre de lo que puede pasar. Y también se percibe que el PSOE va a ganar claramente las elecciones por una sencilla razón, porque tiene un proyecto para Almería y para España y el resto de partidos lo único que tienen es ir contra el PSOE. No estamos viendo ningún proyecto de país y los problemas de España no se resuelven con titulares, eslóganes y frases hechas. El pueblo que siempre ha votado sensatamente percibirá que no hay un discurso estructurado, más allá de su unión contra el PSOE.

– Hasta hace bien poco había dos partidos, el de Pedro y el de Susana. Hoy -el lunes- verá el debate precisamente con la secretaria general en Andalucía. ¿Un sólo PSOE? ¿Han curado las heridas?

– Yo creo que sí. Ahora mismo no hay ningún elemento de división, al contrario le diría.

– ¿Qué le parece tener lo del Patronato para la Alcazaba?

– Para mí un patronato eficiente y eficaz, que vaya más allá de la publicidad institucional, tendría que tener dos características, que fuera el punto de encuentro de todas las administraciones y que tuviera una composición donde primara lo científico sobre lo político. Lo primero que tendría que plantearse es que la Alcazaba no es un elemento aislado y está integrada con el parque de la Hoya y el cerro de San Cristóbal y debería contemplarse como un todo. Hay que entender el patrimonio como algo global imbricado en el tejido urbano y cuya intervención siempre debe tener una base de carácter científico.

– Tenemos una de las estaciones más bonitas de España y sigue sin declaración BIC...

– Efectivamente yo fui el primer sorprendido al saber que el expediente no estaba cerrado y seguía abierto en el Ministerio de Cultura desde hacía muchos años, más de lo conveniente, y puedo decirle que se cerrará próximamente. Y con las obras tendremos ahora una ampliación del proyecto porque se han detectado patologías durante la intervención y precisa un modificado. Se ha invertido por parte del Ministerio de Fomento mucho dinero y se pondrá lo que falta hasta que se complete la restauración y declaración como BIC. Cuando incoas un expediente con un pequeño informe y resolución es suficiente, pero el desarrollo posterior del expediente es mucho más complejo porque incluye temas administrativos, legales, entorno, etc y esos pasos no se han dado. Al tener que analizar los usos que se le darán, así como su entorno con la futura estación, llevará un poco más de tiempo, pero es ponerse.

–¿Y cómo ve la posibilidad de tener una Ciudad del Cine?

– Si se pudiera sustanciar un proyecto estaríamos apoyándolo, pero tiene que ir más allá del nombre, requiere una inversión enorme y hay que tener cuidado porque ya vimos lo que pasó con la Ciudad de la Luz en Alicante que ahora mismo está parada porque se desarrolló desde la iniciativa pública y la competencia de la Unión Europea la tiene clausurada. La Ciudad del Cine tendría que tener un sesgo empresarial privado, aunque desde lo público se pueda impulsar. Ya tenemos lo fundamental en Almería que es paisaje, clima, horas de sol y una tradición cultural en torno al cine que pesa mucho.

– ¿Respalda el Gobierno la declaración del yacimiento de los Millares como Patrimonio Mundial de la UNESCO?

– Por supuesto, pero tengo que decir que para conseguir esa declaración, aunque me tachen de aguafiestas, queda mucho camino por recorrer. Si este anuncio con tono propagandístico significa que vamos a andarlo juntos por supuesto que lo apoyaremos, pero no vendamos la piel del oso antes de cazarlo.

- ¿Sigue sin Twitter?

- Como ministro estoy, pero como persona no. Primero no tengo tiempo, esa gente tan activa en redes sociales debe tener mucho tiempo libre. A mi me gustaría tenerlo y si lo tuviera lo dedicaría a leer libros, a ir a museos, exposiciones y conciertos que me enriquecen más. No creo que todos todo el tiempo tengamos una opinión seria de todo por la inmediatez de las redes sociales que impide profundizar en los temas y se acaban banalizando y tergiversando. Entiendo que para mucha gente puede ser un instrumento útil pero para mí es un terreno volátil porque quizás soy antiguo. Pero quiero dejar claro que no tengo nada en contra de las redes sociales.