Dos escuelas de verano inclusivas en el edificio Alma de Almería

Las familias con hijos e hijas en edad escolar se encuentran con un pequeño quebradero de cabeza cuando termina el curso. Para intentar contribuir a la conciliación y el respiro familiar existen numerosas opciones, entre ellas las escuelas de verano. Pero, como ocurre en otros ámbitos, también es imprescindible tener en cuenta las necesidades de todas y cada una de las personas y, en ello, la participación de las que tienen discapacidad se presenta como un eje fundamental para la vertebración de una sociedad igualitaria.

Con ese espíritu, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almería, el Espacio ALMA de la capital se ha convertido, desde finales del mes de junio y hasta el próximo 31 de julio, en un ejemplo de trabajo por la igualdad de oportunidades. Así lo ha comprobado hoy la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, visitando algunas de las actividades programadas por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca y por la Asociación Astea Autismo Almería para los 40 alumnos participantes.

Por primera vez en su historia Verdiblanca ha diseñado una escuela de verano inclusiva con menores que tienen discapacidad y quienes no la tienen. Por su parte, ASTEA ha lanzado por segundo año una oferta para menores con autismo. Ambas cuentan con personal especializado, voluntariado y un variado programa de actividades en un verdadero ejercicio de normalización.

Vázquez, acompañada por la concejala delegada del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha querido visitar y conocer de primera mano la labor que están realizando ambas asociaciones, a las que ha felicitado “por hacer una maravillosa labor para que niños y niñas con distintas capacidades tengan un verano compartido, feliz y divertido, que es como tiene que ser un verano para cualquier menor, sin importar sus capacidades. Para ello, el Ayuntamiento de Almería ofrece toda la colaboración posible, ayudando con este espacio municipal a asociaciones como Verdiblanca y Astea que son ejemplo en estar al lado de quienes precisan de su apoyo”.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha destacado que “en nuestra escuela de verano hay un valor especial a destacar: el hecho de que menores sin discapacidad están conociendo muy de cerca las habilidades, limitaciones y oportunidades de niños y niñas con discapacidad, de su misma edad, pero no con las mismas oportunidades”.

Por su parte, la presidenta de Astea Autismo Almería, Mónica López, ha valorado también el trabajo “laborioso preparado con actividades adaptadas a todo el espectro autista, fruto de una labor de nuestras profesionales, que realizan una evaluación inicial, entrevista con la familia, anticipación, y sobre todo conocimiento de nuestros hijos”.

En este sentido se pronuncia también la directora del Área Social de Verdiblanca, Verónica Navarro Jiménez, y el coordinador de la Escuela, José Ferrer Cañizares, explicando que se están compartiendo cada día actividades de ocio en diferentes lugares de la provincia; “contando con personal técnico y cualificado de distintas disciplinas, como psicología, fisioterapia, educación… Lo que las familias necesitan: este tipo de apoyos”.

La presidenta de Astea ha añadido que está “muy agradecida al Ayuntamiento porque si no llega a ser por él no podríamos haber realizado nuestras actividades por segundo verano consecutivo en la ciudad de Almería y cumplir con el objetivo primordial”.

Datos de ambas escuelas

La escuela de verano de Verdiblanca, cuenta con el patrocinio de Enza Zaden España y la Fundación Isabel Enrique Díaz, comenzó el pasado 26 de junio y se prolongará hasta el 31 de julio, con horario de 7.30, incluyendo aula matinal, y hasta las 15.00 horas para quienes también han querido contar con comedor. Son treinta las personas inscritas, de las cuales hay 13 chicas y 17 chicos de entre 4 y 23 años; y once presentan discapacidad de diferente índole, tanto física como intelectual o de ámbito social (TEA). Hay quienes son totalmente dependientes hasta con cierta autonomía. Además, hay once que son de protección internacional, por lo que es una escuela muy diversa, no solo por la inclusión de la discapacidad sino también por el idioma.

En las mismas fechas ASTEA Autismo está desarrollando esta actividad que el año pasado realizó en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande. Este año participan diez niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años. La escuela de verano se desarrolla de lunes a viernes entre las 9.30 y las 13.30 horas. Durante la jornada se presta atención personalizada por parte de las dos integradoras sociales y los cuatro voluntarios que conforman el equipo de trabajo, gracias a una subvención de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía.

La alcaldesa ha aprovechado la visita para entregar material de oficina y escolar que ha sido donado por El Corte Inglés, cuyo delegado de Relaciones Institucionales, Miguel Sáinz, también ha estado presente.