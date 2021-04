Baja natalidad, padres sin trabajo o en un ERTE, además de una oferta formativa “muy por encima de la demanda”. Son las causas de la creciente desocupación de las escuelas infantiles que han llevado a estos centros a lanzar un SOS. Tal y como ha detallado la directora de Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), María del Rosario de la Peña, “se presenta un curso complicado en el que no sabemos si vamos a poder subsistir”.

En la provincia de Almería La Consejería de Educación y Deporte oferta para el próximo curso 2021-2022 un total de 12.896 plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), es decir 162 nuevos puestos escolares más que en el curso anterior.

De la Peña ha señalado que el curso anterior la desocupación rondaba el 36 por ciento, y en este momento este dato continúa siendo muy incierto de cara al próximo curso. “Es insostenible hacer frente a los gastos de un centro que completo contaría con 41 plazas para niños de entre 0 y 3 años y que en la realidad tiene apenas 3 niños matriculados”.

Una situación que desde CEI-A han planteado a la Consejería de Educación que no considera posible ayuda alguna a fecha de hoy. “La Administración no ofrece alternativas”. “Seguimos adelante gracias al esfuerzo que estamos realizando en este sector esencial”. “De momento han sido muy pocas las familias que han visitado las escuelas infantiles y confiamos en que a lo largo de las próximas semanas se animen y no duden en escolarizar a sus hijos en edad temprana, ya que son conocidos los múltiples beneficios que tiene la escuela infantil en el desarrollo de los más pequeños, además de ser un elemento indispensable para la conciliación laboral y familiar de los padres”.

La presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños que accedan por primera vez a una escuela infantil de titularidad de la Junta o a uno de los centros adheridos al programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en esta etapa se podrá realizar de forma telemática hasta el 30 de abril a través de la Secretaria Virtual de la página web de la Consejería de Educación y Deporte:https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/.