¿Qué tiene que ver el paseo marítimo con la futura estación del AVE de Almería?

El paseo marítimo de la capital almeriense tiene por nombre el de Carmen de Burgos, pero muy pocos completan la denominación para referirse a uno de los principales espacios de esparcimiento de la ciudad, si bien la primer mujer periodista en lengua castellana reconocida profesionalmente como tal en España (1867-1932), tendrá un recuerdo de mayor viveza y vinculado a la Alta Velocidad. La futura estación intermodal donde, según las previsiones, llegará el AVE en 2026 lucirá esta designación con la que el Ayuntamiento, incluido el equipo de gobierno del PP, comulga sin que, hasta ahora, hayan surgido voces contrarias, al menos, públicamente.

Y es que la propuesta, que a día de hoy se mantiene, parte del Grupo Municipal Socialista cuya portavoz, Adriana Valverde, defendió una moción en el año 2021 de la pasada Corporación. La iniciativa prosperó entonces con el visto bueno del resto de representantes políticos, aunque parecía haber caído en el olvido.

Nadie había vuelto a referirse a ‘Colombine’, seudónimo con el que firmaba la también escritora y defensora de los derechos de la mujer, hasta que las obras de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren se han hecho evidentes con el derribo de la pasarela de Renfe. En uno de los Plenos celebrados el pasado mes de diciembre, Valverde aprovechó el turno de ruegos y preguntas para interpelar al equipo de gobierno sobre los trámites abordados para la denominación de la futura intermodal como estación de Almería Carmen de Burgos.

“Queremos que aquella Colombine que en sus viajes a Madrid pasaba por las puertas de esta estación vuelva a tener una relación, en este caso para siempre, con este inmueble, dando su nombre a su fachada, pero también a andenes, billetes, cartelería y a cualquier soporte donde sea mencionada la terminal almeriense ”, denfedía en su moción.

La encargada de dar respuesta a la cuestión planteada fue la hasta hace escasos días portavoz municipal del PP, Ana Martínez Labella, quien admitió que el Ayuntamiento todavía no ha solicitado este ‘bautizo’ con el que, no obstante, no manifestó palabra alguna de disconformidad. “Todavía quedan obras por delante y hay tiempo”, fue la respuesta de la actualmente diputada electa por el Partido Popular en las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio.