Ocho estudiantes de la UAL aparecen en el ranking nacional de graduados 2021 de SEDEA

Nuevos reconocimientos a la excelencia de la Universidad de Almería. Ocho de sus estudiantes aparecen entre los mejores del país en el ranking elaborado por la Sociedad Española De Excelencia Académica (SEDEA), un ranking en el que se inscriben los propios alumnos y en el que han participado un total de 3.200 en diferentes disciplinas.

La Sociedad Española De Excelencia Académica (SEDEA) es una entidad de ámbito nacional cuya misión principal es identificar y acreditar a los mejores graduados del país, poniéndolos en valor y contribuyendo desde múltiples enfoques a su éxito laboral. Tras una evaluación curricular multiparamétrica, llevada a cabo por la Sociedad Española De Excelencia Académica y la colaboración de un comité de reconocidos catedráticos y expertos en cada área de conocimiento, se seleccionan a los mejores graduados a nivel nacional.

En la evaluación de los currículums no solo se tiene en cuenta la nota media de la carrera, sino que ésta se barema y se valoran numerosos factores como Matrículas de Honor, premios y distinciones obtenidas, becas conseguidas por méritos académicos, cursos, idiomas, ponencias en congresos, publicaciones, representación estudiantil, voluntariados, compromiso social, etc.

Los 8 estudiantes de la UAL que aparecen en el ranking pertenecen a las áreas de Educación Infantil, Filología Inglesa, Ingeniería Agraria y Agroalimentaria, Educación Primaria, Ingeniería Química, Biotecnología y Fisioterapia (2).

De ellos, hay dos estudiantes recién graduados en Estudios Ingleses e Ingeniería Química, Elena Martínez y Daniel Rodríguez, que aparecen en el ranking nacional de graduados 2021 en tercer y décimo tercer puesto respectivamente de su área.

Ambos se conocen desde los tres años y fue Daniel quien propuso la idea de inscribirse en este ranking. "Tras haber finalizado el grado de Filología Inglesa en la Universidad de Almería, al cual he dedicado los últimos cuatro años, decidí inscribirme en la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA) de forma espontánea: Dani me lo sugirió y probé suerte, con la buena fortuna de que, tras acreditar los méritos que he ido obteniendo a lo largo de esta etapa junto con mi expediente académico, he conseguido no solo formar parte de esta Sociedad, sino también obtener la tercera posición en el ranking nacional, lo cual me hace estar muy orgullosa de mi trabajo", ha explicado Elena Martínez.

Esta estudiante, que se considera constante y perseverante ha indicado que "ver reconocido dicho esfuerzo a nivel nacional me hace sentir que todo ha merecido la pena, incluso aquellos momentos en los que quizá las inquietudes acerca de mi labor como estudiante ganaban a las ganas de convertirme en filóloga inglesa".

Para Elena Martínez este reconocimiento "es un broche muy gratificante para cerrar esta etapa de mi vida, la cual me ha enriquecido como persona y, gracias a la Universidad de Almería, como profesional: en ella he encontrado un espacio abierto al aprendizaje, a la innovación e investigación en cualquier área de conocimiento, un lugar donde he conocido eminencias de mi campo de estudio, profesores con los que mantengo un magnífico trato fuera de las aulas, y amigos que serán para toda la vida".

En cuanto a su futuro profesional, asegura que "ahora me toca a mí demostrar todo lo aprendido en el ámbito profesional, por lo que estoy muy emocionada de poder dar el salto a lo que de verdad me apasiona: la enseñanza del inglés".

Por su parte, Daniel Rodríguez, está agradecido porque "es un reconocimiento importante del trabajo de todos estos años. La verdad que no sabía de la existencia del ranking hasta mi último año de carrera, pero me ha servido como motivación para estudiar más el último año y tomarme mis estudios más en serio".

Al igual que Elena Martínez, tiene claro enfocar su futuro profesional en el campo de la docencia. "Me gustaría acabar como docente en la universidad. Ahora mismo tengo un contrato de investigador asociado a un proyecto de seis meses de duración, pero me gustaría continuar por la rama de la docencia".

La vocación del ranking elaborado por SEDEA es cumplir una función social de apoyo a los estudiantes más sobresalientes del país en el momento de su primera inserción laboral, evitando situaciones de desempleo o sobre cualificación que conlleven el desaprovechamiento de sus excelentes capacidades.