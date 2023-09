Estudiantes piden un debate de los candidatos a rector de la Universidad de Almería

El pasado viernes 15 de septiembre, el Consejo de Estudiantes de la UAL contactó, a través de su presidente, con los que serán los candidatos a Rector de la UAL para realizar el que, de celebrarse, sería el primer debate de este tipo en la universidad almeriense. Aunque la propuesta nace del CEUAL, estaría organizado junto con el periódico universitario Aula Magna, en el mismo formato que se ha realizado en otras universidades andaluzas en las que ha habido elecciones rectorales hace poco. La idea del Consejo de Estudiantes es la de celebrar un debate abierto, en un horario que permita la máxima asistencia de estudiantes del turno de mañana y de tarde, y en el que se hable de las necesidades del PDI, PTGAS y por supuesto, de los estudiantes, si bien los detalles de planificación y organización deberá acordarse con los equipos de ambas candidaturas, así como la fecha de celebración del mismo.

Hasta la fecha solo se ha recibido la confirmación por parte de José Joaquín Céspedes, no habiendo recibidorespuesta por parte de Diego Valera. El Presidente del CEUAL, José Ramón García Túñez, afirma que “la universidad es el espacio de debate por antonomasia, es por ello por lo que solicitamos que se celebre un debate centrado en estas elecciones a Rector, en el que se puedan contrastar ideas, refutar propuestas y conocer de primera mano los programas de los que aspiran a dirigir la UAL los próximos 6 años. Confío en que la candidatura que aún no ha confirmado su participación lo hará, porque no se entiende la universidad sin los estudiantes y el Rector que salga de las urnas, sea el que fuere, deberá contar con el refrendo y la participación de la razón de ser la universidad: el estudiantado”.