Como si fuera el Grinch, ese malvado personaje creado en los años 50 por Theodor Seuss, la COVID-19 nos ha robado la Navidad. O al menos tal y como la conocíamos antes. Este año 2020 nada será como hace doce meses. La pandemia obliga a cambiar los hábitos de las fiestas más familiares que esta vez tendrán que celebrarse en ‘petit comité’.

A falta de once días para la Nochebuena, la primera gran cita navideña, la pandemia no acaba de remitir en la provincia de Almería. La media de contagios diarios vuelve a ser algo superior a la centena y, lo que es peor, los hospitales no consiguen recuperar la baja ocupación de principios de octubre.

En lo que va del mes de diciembre la provincia ha sumado casi 1.200 casos positivos por coronavirus. Es decir, una media de cien al día. Es mucho menos que en noviembre, cuando se acumularon 6.437 casos, por tanto, una media de 214 cada jornada. Pero a pesar de ello son demasiados teniendo en cuenta las restricciones de movilidad entre municipios y el cierre de la actividad no esencial a las seis de la tarde, entre otras medidas.

Se ha logrado reducir la tasa de incidencia notablemente, ya que a mediados de noviembre alcanzó máximos históricos. El 17 de noviembre la tasa en la provincia de Almería era de 488,3 positivos por cada 100.000 habitantes. Ahora (con datos del viernes) está en 183,7.

Con la bajada de contagios se ha logrado reducir el número de casos activos, que también alcanzó su pico en noviembre, el mes negro de la pandemia. El 30 de noviembre había 5.619 personas contagiadas en la provincia. Ahora, al fin se ha logrado bajar de los 5.000 tras un mes entero por encima de esa cifra (desde el 11 de noviembre). Actualmente hay 4.945 casos activos.

Pero la mejora aún apenas se ha dejado notar en los hospitales. Aún hay más de un centenar de almerienses ingresados aunque se espera que la ocupación disminuya en las próximas semanas. El objetivo es que apenas una decena de covídicos tengan que pasar la Navidad en una habitación de hospital. Ahora mismo, según los datos facilitados ayer por la Junta de Andalucía, hay 112 personas ingresadas con COVID-19. El máximo se alcanzó a finales de noviembre con 141 camas ocupadas. En la Unidad de Cuidados Intensivos hay 36 personas luchando por su vida. Son algunos menos que en días anteriores (se alcanzó un máximo 47 pacientes críticos también en los últimos días del mes pasado).

Pero lo peor es que la mortalidad del virus va en aumento. En lo que va de mes ya han fallecido 28 personas en la provincia de Almería. Eso supone una media de más de dos decesos al día. La mayoría de las víctimas han sido personas de entre 65 y 84 años, aunque también han fallecido seis personas (cinco hombres y una mujer) de entre 45 y 64 años.

Así, este sábado comenzó la primera fase de la desescalada propuesta por la Junta de Andalucía para disfrutar de la Navidad dentro de lo posible, con restricciones, pero menos que hasta ahora. En la provincia hay dos escenarios distintos ahora mismo. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto decidió el viernes que los distritos sanitarios del Poniente y de Almería permanecerán en el nivel 4 de alerta hasta el 10 de enero, mientras que los 41 municipios del Distrito Sanitario Levante-Alto Almanzora pasan al nivel 3 por lo que tienen menos restricciones en lo que respecta a los aforos en las diferentes actividades.

Las Junta de Andalucía ha decidido “abrir un poco el grifo”, usando la metáfora que acuñado el presidente Juanma Moreno durante toda esta segunda ola. Ya se puede viajar por toda la provincia, dejando atrás el cierre perimetral de los municipios. A partir del viernes se permitirá moverse por toda la comunidad autónoma, incluso ir a esquiar a la estación de Sierra Nevada.

Las reuniones familiares de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo podrán ser de hasta diez personas, eso sí, se recomienda que haya como mucho solo dos núcleos familiares. Pero el resto de días se mantiene la limitación de seis personas.

Los comercios ya vuelven a abrir hasta las 9 de la noche para facilitar las compras y dar un poco de oxígeno al tejido comercial. Los bares y restaurantes, sin embargo, aún no podrán servir en sus locales por las noches hasta el viernes.

Esta Navidad va a ser distinta. Con restricciones. Sin duda el mejor regalo de Reyes sería mantener a raya a la pandemia; eso depende de la responsabilidad de todos.

Las claves de la 'nueva Navidad'

Fin del cierre de todos los municipios: Desde este sábado ya se puede volver a salir del municipio en el que se reside sin necesidad de tener que justificar el motivo del viaje. Los almerienses pueden recorrer toda la provincia, eso sí, sin salir de ella hasta el viernes.

Se amplía el horario de los comercios: Desde ayer los comercios ya no tienen que cerrar a las 18:00 horas. Hasta el jueves lo harán a las 21:00 y del día 18 al 10 de enero podrán cerrar a las 22:30 horas. Se podrán hacer las comprar de Navidad sin problemas.

Esta semana, test en Almería y El Ejido: La desescalada y la proximidad de la Navidad no hace olvidar que la pandemia sigue presente. Es necesario seguir luchando contra ella con todas las herramientas. Esta semana la Junta hará cribados en la capital y El Ejido.

Se permite hacer una escapada: Hace más de un mes que los almerienses no han podido salir de las fronteras provinciales. A partir del viernes 18 ya se podrá hacer, siempre que no se salga de Andalucía. ¿Unos días de vacaciones en Soportújar? Que siga la moda.

Las tapas y cañas hasta las 22.30 hrs: La hostelería es el sector más afectado por las restricciones. Aún no podrá abrir por las noches. Pero desde el viernes volverán las tapas y las cañas de 20:00 a 22:30 horas. Pero, eso sí, nada de barra y mascarilla en la sobremesa.

Los “allegados” no son bienvenidos: La Junta dejará entrar en la comunidad a aquellos que vengan a pasar las fiestas con sus familiares. Pretendía restringir a los “allegados”, pero el Gobierno se lo ha impedido.No son bienvenidos, pero se permiten según el BOJA.

‘Trasnochar’ en los días más señalados: El toque de queda se mantiene desde las 22:00 a las 7:00 horas hasta el jueves. A partir del viernes cambia de 23:00 a 6:00. Pero hay dos excepciones: Nochebuena y Nochevieja. Esos días la vuelta a casa será a las 1:30 horas.