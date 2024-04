Más de 3.500 falleros y falleras llegan a Almería para celebrar la undécima edición de ‘Fallers pel Món’

Almería se convertirá este fin de semana en Valencia con la celebración de un evento único que alcanza ya su undécima edición. La Asociación ‘Falleres pel Món’ llega los días 5, 6 y 7 a nuestra ciudad para celebrar la ‘Plantà i Cremà’ de una falla con tres intensos días en los cuales almerienses y visitantes disfrutarán de las tradiciones más arraigadas de la comunidad valenciana, de su gastronomía y, como no, de su mascletá.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, junto al presidente de la Asociación ‘Falles pel Món’, José Amores, ha presentado el programa de actividades que se va a desarrollar en toda la ciudad, reconociendo en este una oportunidad de conocer la tradición fallera de una ciudad, también mediterránea, como es Valencia. “Almería será ciudad fallera los días 5, 6 y 7 de abril gracias a este evento que nos trae Fallers pel Mòn”, explicaba el edil. Una cita que, año a año, elige distintos escenarios para exponer las fallas más allá de la Comunidad Valenciana, “siendo Almería, ahora, la tercera ciudad andaluza que la acoge, recogiendo además el testigo de Andorra, que lo organizó el pasado año”, ha explicado Pérez de la Blanca.

El acontecimiento prevé “la llegada de más de 3.500 personas a la ciudad, ya cuando lo presentaron en septiembre se aceleraron de forma desmesurada las reservas en los hoteles de nuestra ciudad”, ha asegurado el edil. Será, sin lugar a dudas, una oportunidad única para que cientos de valencianos y valencianas conozcan los encantos de Almería y, además, “visiten sus rincones más especiales, disfruten de sus espacios museísticos o deleiten su paladar con la mejor gastronomía almeriense”, ha añadido Pérez de la Blanca.

El Ayuntamiento de Almería ha hecho un gran esfuerzo para que, durante estos tres días, los falleros y falleras se sientan como en casa y que regresen a Valencia “con un grato sabor de boca”, ha indicado el concejal de Promoción de la Ciudad. Así, “no saltará la gran falla, tampoco faltarán las falleras mayores y su madrina ni las tradicionales mascletás”, ha proseguido. En este último punto, ha insistido Pérez de la Blanca, “quiero dejar claro que la mascletá no durará más de cinco minutos para que cause la menor molestia posible y que se lanzará a una hora prudente, tanto el sábado como el domingo a las dos de la tarde”. Igualmente, ha señalado, “el calibre de los petardos será el mínimo posible, por norma general lanzan mascletás de más de 300 kilos de pólvora y las que se lanzarán en Almería serán de menos de 50 kilos”.

Junto a todo esto también habrá actos religiosos. El viernes, la asociación dejará una réplica de la Virgen de los Desamparados en la Catedral de Almería para su custodia.

El sábado, por la tarde, habrá una ofrenda floral con cientos de falleros y falleras luciendo sus mejores galas como sucede en la comunidad valenciana. “Como ven, una completísima agenda que nos trasladará, por unos días, a Valencia y a sus fiestas patronales que son reconocidas internacionalmente y son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, ha concluido el concejal de Turismo.

Colaboración municipal

Por su parte, el presidente de la Asociación ‘Falles pel Món’, José Amores, ha agradecido en primer lugar “al Ayuntamiento, a Joaquín Pérez de la Blanca y a su área ya que un evento de este calibre, sin el apoyo del Consistorio, hubiese sido imposible”. El apoyo desde el Ayuntamiento “ha sido imprescindible, sin duda, para celebrar este acto”, ha reconocido. El objetivo es crear unos vínculos entre ambas ciudades, en este caso Valencia y Almería. “Nosotros nos empaparemos de vuestra cultura, vuestra ciudad y vuestra gastronomía y nuestro fin primordial es que vosotros conozcáis también nuestra cultura, nuestras fiestas y, por supuesto, también nuestra gastronomía”, ha relatado Amores.

No faltarán las tradicionales paellas, la comida más típica de la comunidad. “Vamos a hacer más de 50 paellas, las cuales algunas de ellas las entregaremos a distintas asociaciones de mayores para que los abuelitos y abuelitas puedan degustar un producto tan típico de Valencia”. El presidente de la asociación ha finalizado indicando que “hemos intentado traer el mayor número de actos posibles, como ven, es un no parar desde por la mañana hasta por la noche, pero no queríamos dejarnos nada en el tintero y queríamos enseñaros lo más importante de nuestras fiestas”.