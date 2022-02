La falsa foto de Cabo de Gata que se ha hecho viral

Por las redes sociales hay que andarse con pies de plomo. No se puede dar casi nada por hecho, sin contrastar. Sobre todo cuando procede de fuentes poco fiables. Un ejemplo es la reciente imagen viralizada de una espectacular cala de Cabo de Gata con aguas cristalinas llena de peces. ¿O no era Cabo de Gata?

La imagen que acompaña esta información fue publicada en redes sociales identificándola con Cabo de Gata y varias cuentas almerienses con miles de seguidores se hicieron eco, compartiéndola. Sin embargo, Newstal —la web de fact-checking (verificación de datos) de la periodista Ana Pastor— ha señalado que la imagen es un 'fake' ya que está tomada a muchos kilómetros de Almería.

La fotografía corresponde a una cala de la isla italiana de Cerdeña, como puede comprobarse de forma sencilla: con una búsqueda inversa de la imagen en Google.

El autor de la foto es Gian Marco Leoni, un fotógrafo italiano. Leoni ha confirmado a Newtral.es que hizo la fotografía en abril de 2018 en Cala Mariolu, ubicada en el municipio de Baunei, que se encuentra en el este de la isla de Cerdeña (Italia). Utilizó una cámara Nikon D750 Samyang y publicó la imagen en su cuenta de Instagram por primera vez en abril de 2019.

El medio de verificación de noticias incluso contactó con el Ayuntamiento de Níjar que declaró "no tener referencias" de que la foto corresponda al Parque Natural de Cabo de Gata. De hecho, según declaraciones de un técnico de turismo, "la geografía de la costa almeriense no se parece a la de la imagen falsa, pues las piedras y los arrecifes de Cabo de Gata son de roca volcánica, que no se parece en nada a la de la fotografía, y el tono del agua también es diferente”.