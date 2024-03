Las familias de la provincia tienen 248 escuelas infantiles para elegir y reservar su plaza

“Cada vez que me acuerdo de aquel primer día me entran ganas de llorar de nuevo. La primera vez que dejé a mi hijo mayor en la guardería para irme a trabajar fue uno de mis peores días como madre. Hoy, cuando ha llegado el momento de pensar en la escolarización de mi segundo hijo en una escuela infantil, la sensación ya no es la misma. Sé que estará en buenas manos y, a pesar de que tiene sólo meses de vida, creo que es la mejor opción para poder continuar mi carrera profesional y poder compaginar mi vida laboral, personal y familiar”, explica M. M. A., madre de dos niños de 5 años y tres meses, y que en estos momentos está ya mirando los plazos y documentos para formalizar la escolarización de su bebé para el próximo curso que se inicia en septiembre.

Las dudas sobre la elección del centro educativo, las fechas, la documentación que hay que entregar o los criterios de baremación en los que se centra Educación para hacer el reparto, se convierten llegadas estas fechas en un auténtico quebradero de cabeza para numerosos padres almerienses, sobre todo para aquellos para los que es la primera vez. Es la misma película de todos los años, tanto en el caso de los niños que tienen que ir a la guardería como en el caso de los que tienen que ir ya al colegio.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional convoca el procedimiento de admisión para el Primer Ciclo de Educación Infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para los niños y niñas de 0 a 3 años para el curso 2024/23.

Este proceso se divide en: Procedimiento de reserva de plazas escolares. Del 15 de marzo al 1 de abril de 2024 (ambos inclusive). En este procedimiento podrán participar todos los niños y niñas matriculados en escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias, que deseen continuar escolarizados en el mismo centro durante el curso 2024/25. Y el Procedimiento de admisión. Del 1 al 30 de abril de 2024 (ambos inclusive). En este procedimiento podrán participar todos los niños y niñas con edades comprendidas entre las 16 semanas y los tres años que accedan por primera vez a un centro educativo.

Las incógnitas sobre la documentación a presentar, o sobre las puntuaciones y soluciones a los casos de empate están a la orden del día. Y no son pocas las familias a las que se les pasa el plazo para solicitar la admisión de algunos de sus hijos, a pesar de que hoy a través de Internet todo es mucho más fácil.Lo que sí hay que tener en cuenta es que para inscribir por primera vez en una guardería a un bebé éste debe tener como mínimo 16 semanas al inicio del curso escolar. No se puede preinscribir a una niña o a un niño hasta que haya nacido.

En la provincia de Almería más del 90% de los centros son públicos, sólo 22 son privados

Los expertos indican que durante los primeros años de vida el mejor lugar para el bebé es su hogar. Y es que los especialistas en desarrollo infantil mantienen que lo ideal es dejar al niño en la guardería a partir de los 2-3 años, pero no antes. No obstante, las circunstancias de la vida actual para las familias hace que sea imposible llevar a rajatabla las indicaciones de los profesionales sobre los ideales de crianza. Y las opciones más cercanas y convenientes son las escuelas infantiles o más conocidas como guarderías.

Todas las familias a las que se les adjudica plaza en algún centro de educación infantil público o concertado tiene algún tipo de bonificación a la hora de pagar el precio de la mensualidad. Como mínimo un 13%, aunque la bonificación puede alcanzar incluso el 100% del coste total de la plaza de guardería en el caso de que las circunstancias familiares sean de dificultad social. La Junta hará pública en los próximos días la oferta de plazas para el próximo curso 2024/2025 para la escolarización de niños de 0 a 3 años en Escuelas Infantiles de la provincia de Almería (12.913 plazas ofertadas el curso anterior y 10.589 matrículas). La provincia tiene 248 centros de Educación Infantil: 15 escuelas Infantiles de titularidad de la Junta, 64 escuelas Infantiles municipales, 147 centros de educación infantil privados adheridos a la junta y 22 centros privados, según fuentes de la Educación.