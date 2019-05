“Tenemos dolor, fatiga, la visión borrosa, balbuceo, temblor, aunque nadie nos vea"

Fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. Son miles las personas que sufren esclerosis múltiple en la provincia. La asociación almeriense (Aema) ha salido a la calle en el Día Mundial de Esclerosis Múltiple para dar lectura al manifiesto y visibilizar esta patología, tal y como ha indicado Isabel Martínez, presidenta de Aema.

“Tenemos dolor, fatiga, la visión borrosa, balbuceo...”. “Cada 5 u 8 horas se hace un diagnóstico nuevo, por lo que hay que seguir reivindicando la investigación y el reconocimiento del 33% de discapacidad, porque también tenemos derecho a una vida laboral”. “Somos invisibles, y hay que hacemos visible entre todos”. La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central.

Está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años. El curso de la enfermedad no se puede pronosticar. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Afecta a las personas al principio de su vida laboral, cuando están iniciando sus proyectos vitales, y se da con más frecuencia en mujeres que en hombres. Hasta ahora, no se conoce su causa ni su cura.