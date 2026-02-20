El ferry de Almería a Melilla 'se hunde': ha perdido la mitad de los pasajeros en solo un año

La conexión marítima entre Almería y Melilla 'se hunde'. Los datos de 2025 confirman un enorme descenso de casi el 50% del número de pasajeros con respecto al año anterior. Cogieron el ferry que une ambas ciudades 121.000 viajeros menos que en 2024, lo que supone una reducción de un 46,3 por ciento, según denuncia la Autoridad Portuaria de Melilla.

La principal razón de este descenso de pasajeros podría ser, según el puerto melillense, la supresión de frecuencias en fin de semana, lo que está favoreciendo que crezca la conexión aérea. Por eso piden que no se prorrogue el contrato vigente desde enero de 2025 que hace que la línea entre Melilla y Almería "ahora no sea atractiva por tener solo tres frecuencias semanales y ninguna en fin de semana".

El ferry entre Almería y Melilla está operado por Naviera Armas Transmediterránea. Actualmente tiene tres rutas semanales de Almería hasta Melilla, los lunes, martes y miércoles a las 23:30 horas con llegada a la ciudad autónoma a las 06:30. En sentido contrario, desde Melilla a Almería, también es de lunes a miércoles, con salida a las 15:30 y llegada a las 21:00 horas.

La Autoridad Portuaria de Melilla considera que en estas cifras hay "una influencia clara" del último contrato marítimo adjudicado por el Gobierno de España, cuya vigencia finaliza en diciembre de este año con posibilidad de prórroga por otros dos años más, opción que ya ha pedido que no se materialice. "Me duele la boca de pedirlo en todas las reuniones con Transportes y la Delegación del Gobierno", ha asegurado Manuel Ángel Quevedo, presidente del puerto de Melilla, que apuesta por empezar a trabajar ya en la redacción de un nuevo pliego para sacarlo a licitación con, al menos, seis meses de margen para la tramitación administrativa.

Esta situación afecta a muchos almerienses que trabajan en la ciudad autónoma. Por ello, ante esta situación que se prolonga ya más de un año, los usuarios han creado la Plataforma de Afectados Transporte Almería-Melilla (ATAM) para protestar y que se modifiquen las frecuencias de los ferris. Aunque, de momento, sin éxito. Según publicaba hace dos días el diario El Faro de Melilla, la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma reconoce que el asunto sigue en estudio y que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión.

Esa misma información apunta a que se trata de “un tema complejo”, ya que cualquier modificación debe analizar tanto el impacto sobre los pasajeros, entre ellos numerosos funcionarios almerienses que trabajan en Melilla, así como las necesidades vinculadas al transporte de mercancías que garantizan el abastecimiento de la ciudad.

Solo pierde pasajeros Almería

La Autoridad Portuaria de Melilla ha cifrado la pérdida de viajeros del año 2025 en 99.000 personas con respecto al año anterior. Eso supone una caída del 13,9 % y del 10 % en vehículos, cifras que ha atribuido sobre todo a la disminución del tráfico en los tres meses de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que acabó con 108.000 pasajeros menos.

Por líneas, han subido la de Málaga, con 3.000 pasajeros más (+1 %) y la de Motril, que crece en 19.000 (+23,7 %), mientras que la de Almería "ha sido la gran perjudicada" con un descenso de 121.000 viajeros, un 46,3 % menos, lo que supone una pérdida de prácticamente la mitad de sus tráficos, y que sin tener en cuenta la OPE, se habría quedado en 37.000 menos.