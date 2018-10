La figura de la matrona comienza a tener protagonismo pasando de 0 a 7

La figura de la matrona comienza a tener el protagonismo que merece en los centros de salud de la capital almeriense, donde hasta el pasado año estas profesionales estaban ausentes. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha dotado así a los centros de Atención Primaria de un total de siete. Las primeras cuatro se incorporaban el pasado mes de febrero a sus puestos de trabajo, y en los próximos dos meses lo harán dos más.

Estas profesionales distribuirán su horario laboral para atender a las mujeres que cuentan con su centro de salud de referencia en las UGC de Almería Periferia, Nueva Andalucía, Oliveros, Almería Centro, Puche, Virgen del Mar, Torrecárdenas-Los Molinos, Plaza de Toros, Cruz de Caravaca, Alcazaba, Ciudad Jardín, Níjar y Bajo Andarax. Se trata de las zonas con mayor crecimiento demográfico y mayor número de partos en el área de influencia del Distrito Almería. Desde el colectivo han ensalzado que "el profesional especializado, preparado y responsable del parto normal es la matrona". Los estudios demuestran que los resultados son generalmente más positivos y satisfactorios cuando el parto es atendido por matronas que cuando son atendidos por ginecólogos, pues éstos tienden a intervenir con mayor frecuencia de manera innecesaria. Los ginecólogos son formados para tratar patologías, por lo que su función debe ser la de estar disponibles por si surgen complicaciones y son avisados por la matrona, así como actuar en caso de que sea necesario.

Si el parto transcurre con normalidad, la parturienta sólo necesita tratar con su matrona y el ginecólogo no necesita realizar intervención alguna. "La matrona no es sólo quien te pesa, te toma la tensión o te pone un monitor. Con ella puedes hablar de nutrición durante el embarazo, consultar tus dudas, comentar tus miedos. Es quien debe acompañarte en tu parto si es un parto de bajo riesgo, y quien mejor te puede guiar en el posparto, con la lactancia, valorando tu suelo pélvico, etc". Las competencias de las matronas en el ámbito de atención primaria incluyen: Consejo reproductivo; control prenatal; educación para la maternidad y paternidad; puerperio domiciliario y consulta; planificación familiar y contracepción; actividades preventivas en salud sexual y reproductiva; menopausia/climaterio; programa de educación para la salud de la mujer durante la menopausia y climaterio; control y seguimiento de embarazo; actividades educativas dirigidas a la comunidad en materia de salud materno-infantil y salud sexual y reproductiva: jóvenes, escuelas, asociaciones de mujeres y otros.