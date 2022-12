El fin del mundo estaba en Almería

“Contigo… al fin del mundo”. Los conductores más veteranos recordarán ese slogan publicitario de 1984 de uno de los modelos de coches más vendidos en los ochenta y noventa: el Peugeot 205. Los anuncios en televisión eran espectaculares, con actores y actrices guapísimos conduciendo el vehículo, una música sugerente y las voces envolventes, graves y profundas de los locutores Ramón Langa (1959) y Abilio Fernández. El “contigo” de la publicidad se refería lógicamente al coche que aparecía en paisajes inimaginables y casi inaccesibles. El “spot” inicial era tan bonito que ahora, casi 40 años después, se sigue viendo en internet y lleva más de 52 millones de impactos.

El Peugeot 205 marcó una época, como lo hicieron en su día el Seat 600, Renault 5, Opel Corsa o Ford Fiesta. Pero ¡oh casualidad! el fin del mundo al que se refería el anuncio era… Almería. Porque fue en nuestra provincia donde la multinacional francesa reunió a los periodistas especializados en motor, de toda España, para presentar el modelo. Del 18 de febrero al 3 de marzo de 1984, los espectaculares 205 recorrieron los pueblos de la costa y del interior pilotados por redactores de la sección de motor de innumerables medios de comunicación.

La decisión de elegir Almería para darlo a conocer a los periodistas la adoptó el jefe de información de Peugeot-Talbot, Graciliano Hernández Marcos. Un enamorado de nuestra tierra y firme defensor de que éramos la verdadera Costa del Sol. Ya había apostado por la provincia cuando se presentó, en marzo de 1975, el robusto Chrysler 180 y trajo a los hoteles a 150 informadores y técnicos del automóvil. Por eso recibió el escudo de oro de la ciudad de manos del teniente de alcalde Federico Arcos Martínez (1927-2008). Desgraciadamente, Graciliano falleció en un accidente durante el “rallye” de Llanes el 1 de junio de 1985, poco antes de que el 205 fuese elegido “coche del año en España”.

Con su muerte, no pudo comprobar el extraordinario éxito que obtuvo ese Peugeot en ventas y en competiciones, como las victorias en los ralis de Montecarlo o el París-Dakar. Se fabricaba en Villaverde a razón de 400 diarios y poco a poco comenzaron a poblar las carreteras y calles. En 1984, se matricularon en toda España más de 30.000 unidades de sus primeras versiones “GL”, “GR” y el deportivo “GT”.

De forma paralela a la presentación a los medios se inició la referida campaña publicitaria en revistas, periódicos y en TVE. El objetivo era captar la atención del público más joven, conductores entre 20 y 35 años que podían decantarse por modelos del mismo segmento fabricados por la competencia, como “Opel Kadett”, “Seat Ibiza” o “Renault 11”.

Tuyo por 564.000 ptas.

En Almería, el 205 se vendía en “Mosa”, el concesionario oficial de Peugeot-Talbot instalado desde 1971 en una nave de diez mil metros cuadrados junto a la gasolinera de “Las Lomas”, en la carretera de Granada. La empresa, “Motor Nacional S.A.”, abrió en marzo de 1959 con los modelos de Barreiros; su primera exposición estuvo en la calle Navarro Rodrigo 11 y a principio de los años sesenta se trasladó al Paseo número 118. Después obtuvo la venta exclusiva de la producción de la marca gala.

Al frente de su gerencia se encontraba, desde 1981, José López Cruz, testigo del espectacular incremento de matriculaciones de coches en la provincia durante la década de los ochenta. En 1984, un 205 costaba entre 564.000 y 698.000 pesetas; como la demanda era elevada en solo cuatro años su precio casi se duplicó y en 1988, el GL superaba ya el millón de pesetas. Éste tenía un motor de 1.118 c.c. capaz de desarrollar una potencia de 55 cv. El GR llegaba a los 1.204 c.c. y 63 cv. y el GT contaba con 1.442 c. c. y 83 cv. Luego vinieron los GTX, SR, XE, GTI, XT, XS, GLD, XR…

Como con todos los modelos populares, la casa matriz estiraba el éxito sacando al mercado diferentes versiones. El 205 no fue una excepción y en 1988 ya rodaban los tres o cinco puertas, automáticos, turbo, diésel, con elevalunas eléctricos, aire acondicionado, deportivo, 16 válvulas... Y cada una se bautizaba con un nombre identificativo. Estaban los 205 Open, Lacoste, Generation, Look, Mito, Junior, Roland Garros, Plus, Maxi, Indiana, Rallye, Stile, Cabriolet, Gentry o el Griffe, una versión muy exclusiva de la que se estima que en España apenas quedan cinco unidades.

Cautivó a los conductores

Lo que resultó indudable es que el Peugeot 205 cautivó a los conductores. Aún hoy, sus propietarios recuerdan con nostalgia la agilidad y su manejo excepcional, la carrocería de dos volúmenes con bordes redondeados, los grandes faros trapezoidales y las pequeñas luces traseras cuadradas. Tenía una rejilla frontal con tiras horizontales para acentuar la penetración aerodinámica y atrás una banda de plástico gris con finos motivos horizontales, que lo hacían inmediatamente reconocible. El maletero del 205 era amplio y los asientos traseros abatibles; además podían viajar cómodamente cinco personas. Durante sus quince años de vida comercial, desde 1983 hasta 1998, se fabricaron 5.213.432 unidades.

En la actualidad existen varios clubes –uno de ellos en Almería- creados entorno al emblemático automóvil, así como una asociación de sus usuarios. Hace cinco años se organizó en Roquetas de Mar una concentración de la marca del león, en la que participaron 140 personas y en la que los 205 fueron los protagonistas. En el colectivo integrado en la página de facebook “club-205.com España” existen varias decenas de asociados de Andalucía que están registrados. Del mismo modo, aún se ven 205 en diferentes competiciones automovilísticas, como este mismo año en los ralis Rías Altas, de la Vendimia, Ribeira-Ría de Arosa, el de Ávila, la subida a El Vellón o el Iberia Classic.

En definitiva, el Peugeot 205 marcó una época y, en su historia, Almería contó con un papel trascendental para los periodistas que escribieron de él porque vinieron “al fin del mundo”.