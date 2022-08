El fraude por cultivo de marihuana en Almería equivale a todo un pueblo

Almería es potencia nacional en el cultivo indoor de marihuana. Buena parte de las grandes ciudades de la costa almeriense se han convertido en auténticos criaderos de esta sustancia. Y todo ello a pesar de las presiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero la razón por la que el pulso de los ‘narcos’ no frena es sencilla, aparecen varios puntos por cada uno que se cierra. Y las operaciones realizadas entre Endesa y la Policía Nacional no son pocas. Pero, visto lo visto, hasta el momento no son suficientes.

Ya no solo preocupa el cultivo y el consumo y las consecuencias de salud que eso trae para jóvenes y mayores. Las autoridades consideran de suma importancia los riesgos que existen a la hora de engancharse a la luz, pues, como ya ha pasado en determinadas ocasiones, suponen riesgo de incendios y tragedias.

Los casos de fraude eléctrico vinculados a plantaciones de marihuana se han duplicado a nivel nacional en los últimos cuatro años. Endesa en la provincia de Almería cerró el pasado año con 126 expedientes de fraude ligados a las plantaciones de marihuana localizadas en el interior de viviendas o edificios, lo que pone de manifiesto un problema creciente, que afecta a la seguridad de los vecinos, la calidad del suministro eléctrico y la convivencia ciudadana.

La energía recuperada en esta provincia en 2021 por e-distribución, la filial de redes de Endesa, en los fraudes vinculados al cultivo de plantas de cannabis ascendió a más de 5 millones de kWh, el equivalente al consumo de 1.400 hogares o a poblaciones como Lucainena de las Torres o Gergal.

Barrios con calles enteras casi sin contratos

Endesa y las fuerzas del orden colaboran de manera estrecha con el fin de atajar esta problemática. En 2020 solo en El Puche se llevaron a cabo el 34% de los expedientes por fraude de toda la provincia de Almería, llegándose a detectar bloques enteros de viviendas sin un solo contrato en vigor. En concreto, en una intervención policial llevada a cabo a finales del pasado año, se detectaron 18 bloques de viviendas en los que 13 de ellos carecían de contrato, 3 tenían un solo contrato, y de los dos restantes sólo tenían contrato en vigor la mitad de los vecinos.

El 60% de la energía eléctrica de los barrios de El Puche, La Chanca, El Quemadero o el Cerro de San Cristóbal la consumen suministros sin contrato en vigor. Es decir, se realiza mediante enganches ilegales. Y gran parte de este flujo eléctrico se emplea en el cultivo de marihuana.

En el caso de Pescadería únicamente el 20% de los suministros tiene contrato en vigor y llega a haber calles con solo 7 contratos de suministro, con una incidencia de fraude que supera el 90% en algunos casos. En la zona de Los Almendros, el fraude registrado en el centro de transformación que abastece a esta zona alcanza el 63% y en El Quemadero, con un 50% de fraude, se han realizado numerosas intervenciones con las fuerzas del orden en las que se han detectado varios bloques donde los sótanos estaban destinados al cultivo de marihuana.

Inversión de Endesa

En el último año Endesa ha invertido más de 400.000 euros en actuaciones de refuerzo de las infraestructuras eléctricas, cuadriplicando la potencia instalada en estas zonas de Almería donde de media el 60% de la energía la consumen suministros sin contratos en vigor.

En total los técnicos de Endesa han conectado tres nuevos centros de transformación en Quemadero, Pescadería y El Puche. Los nuevos centros de transformación cuentan con una capacidad de 2.000 KVA cada uno de ellos por lo que, junto a la ampliación de capacidad de otro centro de transformación de 1.000 a 2.000 KVA en el Barrio de Cerro San Cristóbal, la potencia en estos barrios afectados por la sobrecarga de las redes derivada de los enganches ilegales se cuadriplica.

A estas medidas se une la renovación de cableado de media y baja tensión, tendiendo más de 12.000 metros de cableado por los barrios de Pescadería, Quemadero, Piedras Redondas, Almendros, El Puche y Cerro San Cristóbal.

Protestas de los que pagan

Los vecinos afectados por los cortes de luz en barrios como El Puche han venido realizando protestas tanto en el barrio como frente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con el fin de encontrar un apoyo para solucionar los problemas a los que se enfrentan desde hace cuatro meses en su barrio.Y es que, hay dos calles en las que, a menudo, no hay luz en ningún momento del día y en el resto de la zona los cortes de luz se producen de forma continuada.

Piden una solución, pues si bien es cierto que Endesa asegura que estos problemas derivan de la sobrecarga de la red debido a los enganches ilegales, hay vecinos que habiendo tramitado su contrato para hacer frente a los pagos de la corriente, no disponen de luz durante las 24 horas del día y otros en los que la potencia de la electricidad no les da ni para poner la lavadora.